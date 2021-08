L’affidabile sito americano TMZ ha svelato alcuni possibili retroscena acceduti negli ultimi giorni, a casa di Britney Spears. Le notizie, ovviamente, non sono ancora state smentite o confermate dai diretti protagonisti. Al centro dei rumors, i cani portati via da casa della cantante e una telefonata alla polizia. Ma andiamo con ordine.

Secondo quanto emerso, fonti molto vicine a Britney Spears hanno raccontato a Tmz che circa 2 settimane fa uno dei suoi cani si è ammalato e la dog sitter avrebbe portato quel cane e l’altro cane di Britney dal veterinario. Gli animali, però, non sarebbero mai tornati a casa, e le fonti dicono che la dog sitter li avrebbe tenuti e si sarebbe presa cura di loro perché credeva che non fossero al sicuro a casa della cantante.

Britney Spears e la telefonata alla polizia

Da qua, il collegamento con l’indiscrezione di queste ultime ore, di una telefonata fatta alla polizia, da casa della Spears, lo scorso 10 agosto. La popstar avrebbe chiamato il dipartimento dello sceriffo della contea di Ventura per denunciare un furto, ma quando i poliziotti sono arrivati ​, lei si sarebbe fatta negare e li avrebbe mandati via (come riportato da Page Six). E qua interviene nuovamente Tmz che assicura di come alla base delle telefonata ci sarebbe stata l’intenzione di una denuncia per il furto dei suoi cani. E poi? Avrebbe cambiato idea…

Britney Spears, lite con la governante?

Lo scorso lunedì, inoltre, Britney Spears -ancora senza i suoi due cani- avrebbe avuto una discussone con una cameriera di casa. La donna avrebbe espresso preoccupazioni per il fatto che i cani fossero trascurati e ha mostrato a Britney le foto che aveva scattato sul cellulare di uno dei cani che aveva appena vomitato.

A quel punto, la cantante si sarebbe convinta che la governante – che viene pagata dal padre Jamie – avesse inviato all’uomo le foto. Lui poi avrebbe chiamato la dog sitter, dicendole di di portare via i cani. Fonti attendibili, però, affermano che Jamie è “totalmente all’oscuro di ciò che accade nella sua casa”, aggiungendo: “È stato escluso”.

Britney Spears avrebbe discusso con la governante, soprattutto perché sarebbe proibito fare foto all’interno della sua abitazione. Durante la discussione, il cellulare della donna sarebbe caduto a terra. Le fonti vicino a Britney affermano che ha semplicemente colpito il telefono, ma secondo quanto raccontato dalla cameriera alle forze dell’ordine, Britney l’avrebbe colpita al braccio. Questo gesto le avrebbe fatto perdere la presa sul telefonino.

La governante avrebbe poi presentato un rapporto parlando di “presunte percosse” al dipartimento dello sceriffo della contea di Ventura. Un funzionario del dipartimento dello sceriffo ha raccontato a TMZ che quando l’indagine sarà completata, il file verrà inviato al procuratore distrettuale per analizzare la possibile accusa presentata dalla donna.

Come già anticipato, le notizie ovviamente sono rumors, al momento, non confermati o smentiti, ma giudicati, dal sito americano, attendibili.