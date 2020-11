Siete pronti ad ascoltare qualche secondo di un nuovo brano di Britney Spears? In queste ore è uscita la notizia di un pezzo inedito della popstar dal titolo “Swimming in the stars“. La canzone non è stata registrata negli ultimi tempi bensì è una traccia rimasta esclusa dall’album “Glory”, ultima fatica della popstar. Cliccate qui per ascoltare un breve teaser del video del ritornello.

Secondo quanto rivelato da Ultimate Music, la canzone sta per essere rilasciata in merito ad una collaborazione e in esclusiva per Urban Outfitters, un brand d’abbigliamento.

Glory, l’ultimo disco pubblicato da oggi da Britney Spears, risale al 2016 ed è il suo nono progetto discografico.

La cantante aveva annunciato di essere intenzionata a cambiare sound e sonorità per l’album e ad anticipare il disco è stato il singolo “Make me…” con il rapper G-Eazy.

Al suo debutto, in America, Glory ha venduto 111.000 copie e si è posizionata al terzo posto della Billboard 200. In Italia, invece, ha conquistato la prima posizione battendo il precedente Lp, Femme Fatale, che ne nostro Paese fece il suo esordio “solo” al quarto gradino. Nel Regno Unito si piazzò al secondo posto.