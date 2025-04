Britney Spears sorprende i fan: torna il suo secondo album in una versione mai vista

Il Team Britney e i Britney Army, due dei nomignoli con cui la pop star statunitense ama chiamare la propria fanbase, sono in fermento dopo l’annuncio ufficiale: quest’anno ricorre il 25° anniversario dell’album che ha consolidato il successo mondiale di Britney Spears . Sì, è passato un quarto di secolo da quando la ex ragazzina con i codini e l’uniforme scolastica in minigonna irrompeva sui canali musicali con …Baby One More Time. Era il 1999 e Britney aveva solo 17 anni. Un anno dopo, nel nuovo millennio, rafforzava il suo successo con Oops!… I Did It Again, un’accoppiata vincente da oltre 50 milioni di copie vendute.

Questo secondo album, che oggi la 44enne Britney vuole commemorare, venne messo in cantiere già nel novembre del 1999 e, a gennaio dell’anno seguente, era già a metà strada. Tra Stati Uniti e Svezia, la giovane cantante portò a termine un progetto discografico che, come dichiarò lei stessa all’epoca, sarebbe stato più funky e maturo rispetto al precedente, mettendo in risalto la sua crescita personale. Un disco memorabile che vide la collaborazione di grandi nomi della produzione musicale, come Max Martin, Eric Foster White, Diane Warren e Babyface.

Il ritorno di Britney Spears con un’edizione inedita del suo secondo album

Britney Spears, icona pop dei primi anni Duemila è anche una delle popstar più premiate della storia. Vanta infatti numerosi riconoscimenti: un Grammy, 12 Billboard Music Awards, 6 MTV Video Music Awards e un Emmy. Tra i suoi successi più celebri, oltre ai brani di debutto, figurano Toxic e Me Against the Music (con Madonna) dall’album In the Zone.

Ma la storia della principessa del pop è fatta di luci e ombre. Se da una parte ha rilanciato il teen pop degli anni Novanta e ispirato le nuove generazioni con album come Blackout (2007), dall’altra ha messo in evidenza un sistema tossico che, in nome del profitto, l’ha sottoposta a livelli estremi di stress. Oltre ai problemi legati all’uso di sostanze, le cronache si sono soffermate sul rapporto conflittuale con il padre Jamie Spears, che per oltre dieci anni ha avuto il controllo legale della sua vita e delle sue finanze, tramite una tutela riservata alle persone mentalmente incapaci.

Britney, che pare soffrisse di attacchi di panico già prima del successo, a causa di una situazione familiare complicata (i suoi genitori si separarono nel 2002), ha ricevuto l’affetto incondizionato dei fan, culminato nel movimento #FreeBritney e nel documentario Framing Britney Spears, che ha denunciato il lato oscuro della sua fama. La cantante in svariate interviste qualche anno più tardi ha dichiarato tramite il suo avvocato di essere stata terrorizzata dal padre, che avrebbe esercitato un controllo totale sulla sua vita: dalle relazioni personali all’uso del cellulare, fino alla gestione dei guadagni. Ha inoltre affermato di essere stata costretta a esibirsi contro la sua volontà e sottoposta a psicofarmaci. Jamie Spears ha sempre negato ogni accusa, sostenendo di aver agito per il bene della figlia, ma ha infine rinunciato alla tutela, formalizzando la decisione in tribunale. Indelebile resta l’immagine di Britney Spears che si rasa i capelli a zero per strada davanti ai paparazzi: un gesto di ribellione e richiesta d’aiuto allo stesso tempo. La popstar, che ha avuto anche storie sentimentali turbolente, è madre di due figli, oggi ventenni: Jayden e Sean Preston.

Ma è tempo di festeggiamenti! Il 16 maggio 2025 Britney Spears torna a brillare con la musica: in questa data uscirà l’edizione celebrativa per il 25° anniversario dell’album “Oops!… I Did It Again, in versione digitale e doppio vinile deluxe, pubblicata da Legacy Recordings / RCA Records.

L’album contiene:

– 10 tracce bonus, tra cui brani rari e 2 remix inediti:

– “Stronger (Adamusic Remix)”

– Oops!… I Did It Again (Pessto Remix)”

– La versione doppio vinile deluxe che includerà anche un libretto premium di 20 pagine con immagini e aneddoti sulla realizzazione dell’album. Contestualmente all’uscita, sarà disponibile anche nuovo merchandising ispirato al disco, acquistabile nello store ufficiale di Britney Spears. “Grazie ai miei fan – ha dichiarato Britney Spears – Questo album è stato registrato in un momento entusiasmante della mia vita, e sono così grata ai miei incredibili fan per aver mantenuto vivo il suo ricordo!”