Britney Spears risponde alle accuse dell’ex marito Kevin Federline: “Non sopporto più i giochini mentali…”

Popolarità e fama pagate a carissimo prezzo da parte di Britney Spears che dopo l’enorme successo dei suoi primi due album, immediatamente successivi all’enorme riscontro della sua partecipazione allo show televisivo Disney The Mickey Mouse Club. Da anni la star americana combatte con vicende personali tumultuose.

Un padre che l’ha sfruttata da un punto di vista economico e dal quale ha preso le distanze solo grazie a un giudice, ma soprattutto le sentenze che le avevano tolto la custodia dei due figli nel 2007 a vantaggio della famiglia dell’ex marito, il ballerino Kevin Federline.

Le accuse di Federline e la replica di Britney

Oggi Kevin Federline esce con un libro autobiografico le cui anticipazioni sono davvero un brutto colpo per Britney. Il volume dal titolo You Thought You Knew è in uscita il 21 ottobre. L’ex ballerino afferma che la popstar avrebbe tenuto comportamenti instabili, arrivando perfino a guardare i figli dormire “tenendo un coltello in mano”. La notizia, rilanciata dal New York Times e da Rolling Stone, ha riacceso l’attenzione sulla relazione tra i due e sul passato di Spears che ha trascorso anni sotto tutela legale senza poter vedere i ragazzi.

La risposta della cantante è arrivata poche ore fa: “La costante pressione psicologica da parte del mio ex marito è estremamente dolorosa e stancante. Ho sempre implorato di poter vivere una vita con i miei ragazzi, l’ho testimoniato personalmente anche a chi doveva decidere della mia stessa vita. Ma da oggi basta: ho anch’io la mia dignità”.

Britney ha poi definito “bugie a buon prezzo” alcune delle rivelazioni raccontate nel libro, sottolineando che a soffrire, come sempre, è lei.

La difesa pubblica e l’amore per i figli

Britney Spears ha spiegato che, negli ultimi cinque anni, ha potuto vedere uno dei figli solo quattro volte e l’altro per appena 45 minuti. “Sono una donna intelligente che da tempo sta semplicemente cercando solo di vivere la sua vita tranquillamente. Chi mi conosce davvero sa che non sono la persona dipinta dai tabloid”.

Britney ha ribadito il suo amore per Sean e Jayden e la difficoltà di mantenere rapporti così fragili in una età delicata come quella adolescenziale. Il responso dei fan è stato molto affettuoso, migliaia di messaggi di sostegno che difendono la cantante con l’hashtag #IStandWithBritney.

The constant gaslighting from ex-husband is extremely hurtful and exhausting. I have always pleaded and screamed to have a life with my boys.

Relationships with teenage boys is complex. I have felt demoralized by this situation and have always asked and almost begged for them to… — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 16, 2025

Britney SpearsBritney Spears

L’ex marito e il peso del passato

Federline, che ebbe la custodia esclusiva dei figli durante gli anni della tutela della star sotto l’autorità del padre per via delle sue dipendenze da alcol e antidepressivi, e dunque dal 2008 al 2021, sostiene che la cantante avrebbe ancora bisogno di “aiuto professionale”.

Una frase che molti, anche tra i suoi ex colleghi, hanno definito “sciacallaggio mediatico”. Jason Alexander, primo marito di Britney (anche se il loro matrimonio a Las Vegas durò meno di dodici ore), lo ha accusato di “lucrare sul dolore altrui”.

Britney Spears tra libertà, stigma e resilienza

Nel 2023, nel suo libro The Woman in Me – un best seller di grande successo – Britney Spears aveva già raccontato il trauma di quegli anni di controllo e isolamento. Dopo la fine della tutela, la cantante ha più volte detto di volersi concentrare solo sulla musica e sulla guarigione personale. Oggi, di fronte alle nuove accuse, risponde con lucidità e amarezza: “Ne ho avuto abbastanza. Ogni donna reagirebbe allo stesso modo”.

L’uscita del libro di Federline promette di alimentare nuove tensioni mediatiche. Il team legale di Britney sta valutando le dichiarazioni contenute nel volume per verificare eventuali diffamazioni. Intanto, la cantante ha annunciato di essere tornata in studio, dove starebbe lavorando a un progetto autobiografico in musica che potrebbe essere la sua risposta definitiva a chi continua a parlare per lei.