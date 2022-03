Britney Spears, finalmente libera dalla tutela del padre, sembra essere interessata a tornare a incidere brani inediti. In queste ore sono emerse le prime indiscrezioni sull’atteso comeback della cantante, a distanza da anni dal suo ultimo disco, Glory.

Secondo quanto riportato dal The Sun, si vocifera che il team della star sia entrata in contatto con alcuni dei cantautori con cui Britney Spears “si sente a suo agio” collaborare, incluso l’uomo dietro alcune delle sue più grandi hit ‘Womanizer’, ‘Circus’ e ‘If U Seek Amy’, Claude Kelly. Ma non sarebbe il solo…

“E’ ancora molto presto e Britney non sta esercitando alcuna pressione su se stessa per pubblicare un album subito o altro, ma il suo team sta mettendo in discussione la prospettiva di nuova musica. Molte persone con cui si sente a suo agio lavorare sono state contattate ed è stato chiesto a loro se avrebbero voluto lavorare di nuovo sulla musica con Britney e tutti sembrano piuttosto desiderosi di essere coinvolti”

Il ben informato ha poi continuato:

“Ha attraversato anni incredibilmente difficili, ma in fondo ama fare musica ed esibirsi, quindi avere un po’ di nuova musica là fuori potrebbe davvero aiutarla a voltare pagina”.

Circa un mese fa, la cantante ha postato su Instagram una clip di se stessa che ballava con i tacchi alti al ritmo della sua canzone del 2007 “Get Naked (I Got a Plan)”, che ha definito “un’anteprima di ciò che arriverà”.

Sempre una fonte attendibile, a dicembre dello scorso anno, ha raccontato di come Britney Spears non vedesse l’ora di ridare forma alla propria carriera nel 2022.

E ha svelato a ‘Entertainment Tonight’:

“Britney è il decisore di se stessa ora e vuole espandere i suoi orizzonti professionali. Sta solo aspettando il momento giusto per tutto”.

Che sia il 2022 l’anno dell’atteso ritorno della popstar? L’ultimo album della popstar è “Glory”, pubblicato nel 2016.