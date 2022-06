Matrimonio Britney Spears: le foto ed i video con Madonna, Selena Gomez, Paris Hilton

Nelle scorse ore, Britney Spears è convolata a nozze con il fidanzato Sam Asghari. La popstar americana, attraverso un lungo post su Instagram, ha voluto far rivivere ai fan e agli invitati i momenti più belli della cerimonia:

Santo santo Cielo!!! CE L’ABBIAMO FATTA !!! CI SIAMO SPOSATI 👰🏼‍♀️ !!! Gggggeeeeeezzzzz!!! È stata la giornata più spettacolare!!! Ero così nervosa per tutta la mattina ma poi alle 14:00 è davvero successo.. CI SIAMO 💍!!! Ho avuto un attacco di panico e poi è passato 🙄🙄 🙄 … il team che ha creato la nostra casa letteralmente in un castello da sogno è stato fantastico!!! La cerimonia è stata un sogno e la festa è stata ancora più bella 🎉!!! Così tante persone incredibili sono venute al nostro matrimonio e sono ancora sotto shock 😱 !!! @drewbarrymore la mia cotta per la ragazza e @selenagomez che tra l’altro è molto più carina di persona se è possibile sono arrivate entrambe!!! Sono rimasta senza parole… ho baciato di nuovo @madonna 😉😉😉 e abbiamo ballato 💃🏼 fino a notte fonda con @ParisHilton… Grazie @donatella_versace per aver disegnato il mio vestito… mi sono sentita così bella 😊 … Grazie anche a @StephanieGottlieb @CharlotteTilbury e @sofiatilbury per i miei gioielli e trucco!!! Penso che siamo caduti tutti sulla pista da ballo almeno 2 volte 😂!!! Voglio dire andiamo… eravamo tutti VOGUING !!! @SamAsghari TI AMO!!!