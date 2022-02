Adele ha trionfato ai Brit Awards 2022 ottenendo la vittoria in tre categorie decisamente importanti: artista dell’anno, canzone dell’anno e album dell’anno.

“ARTIST OF THE YEAR” – Adele “SONG OF THE YEAR” – “Easy On Me” “MASTERCARD ALBUM OF THE YEAR” – “30”

Ecco le tre nomination vinte da Adele durante la serata andata in onda ieri sera. “30” sta continuando a dominare le classifiche di tutto il mondo e attualmente è certificato tre dischi di platino negli Stati Uniti e 2 di platino nel Regno Unito, Irlanda, Francia e Sud Corea. Il disco, uscito a novembre 2021, è l’album più venduto nel 2021 negli Stati Uniti dove è rimasto per 7 settimane al #1 degli album più venduti della settimana. “30” è anche l’unico album del 2021 ad aver venduto, senza considerare gli streaming, oltre 1 milione di copie.

Ottimo anche il successo di Easy on me, certificato platino anche in Italia e arrivato alla #1 dell’Airplay radiofonico. Ha debuttato al #1 della classifica dei singoli più venduti della settimana (FIMI/GfK) ed è entrato subito nei record, registrando il maggior numero di stream di sempre in 24 ore su Spotify e Amazon Music e il maggior numero di pre-add di sempre su Apple Music. Negli Stati Uniti, “Easy On Me” è rimasto per 8 settimane alla posizione #1 della classifica Billboard Hot 100 ed è attualmente al #1 della Top 40 radio per la sesta settimana, superando il precedente record di Adele di “Rolling In The Deep”, rimasta 5 settimane, nel 2011.

Bene anche Billie Eilish si conferma per la terza edizione consecutiva “international artist” dell’anno ai Brit Awards 2022.

I Maneskin, invece, nominati per “International Group” e “International Song of the year” non hanno ottenuto il premio ma possono comunque essere fieri della doppia nomination ai Brit Awards 2022.

Ecco, a seguire tutte le nomination e i vincitori per ogni categoria dei Brit Awards 2022:

Artist of the year:

Adele – winner

Dave

Ed Sheeran

Little Simz

Sam Fender

Group:

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Grammar

Wolf Alice – winner

BRITs Rising Star

Holly Humberstone – winner

Bree Runway

Lola Young

Song of the Year

A1 & J1 – ‘Latest Trends’

Adele – ‘Easy On Me’ – winner

Anne-Marie/KSI/Digital Farm Animals – ‘Don’t Play’

Becky Hill and David Guetta – ‘Remember’

Central Cee – ‘Obsessed With You’

Dave – ‘Clash (featuring Stormzy)’

Ed Sheeran – ‘Bad Habits’

Elton John and Dua Lipa – ‘Cold Heart’

Glass Animals – ‘Heat Waves’

Joel Corry/Raye/David Guetta – ‘Bed’

KSI – ‘Holiday’

Nathan Evans/220Kid/Billen Ted – ‘Wellerman’

Riton x Nightcrawlers – ‘Friday (featuring Mufasa and Hypeman)’

Tion Wayne and Russ Millions – ‘Body’

Tom Grennan – ‘Little Bit of Love’

Best New Artist

Central Cee

Griff

Joy Crookes

Little Simz – winner

Self Esteem

Mastercard Album of the Year

Adele – ’30’ – winner

Dave – ‘We’re All Alone In This Together’

Ed Sheeran – ‘=’

Little Simz – ‘Sometimes I Might Be Introvert’

Sam Fender – ‘Seventeen Going Under’

Best Rock/Alternative Act

Coldplay

Glass Animals

Sam Fender – winner

Tom Grennan

Wolf Alice

Best Hip Hop/Grime/Rap Act

AJ Tracey

Central Cee

Dave – winner

Ghetts

Little Simz

Best Dance Act

Becky Hill – winner

Calvin Harros

Fred again…

Joel Corry

Raye

Best Pop/R&B Act

Adele

Dua Lipa – winner

Ed Sheeran

Griff

Joy Crookes

International Artist

Billie Eilish – winner

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

International Group

ABBA

BTS

Måneskin

Silk Sonic/Bruno Mars/Anderson .Paak – winner

The War On Drugs

International Song of the Year

ATB/Topic/A75 – ‘Your Love’

Billie Eilish – ‘Happier Than Ever’

Ckay – ‘Love Nwantiti (Ah Ah Ah)’

Doja Cat – ‘Kiss Me More (featuring Sza)’

Galantis/Guetta/Little Mix – ‘Heartbreak Anthem’

Jonasu – ‘Black Magic’

Kid Laroi and Justin Bieber – ‘Stay’

Lil Nas X – ‘Montero (Call Me By Your Name)’

Lil Tjay & 6lack – ‘Calling My Phone’

Måneskin – ‘I Wanna Be You Slave’

Olivia Rodrigo – ‘Good 4 U’ – winner

Polo G – ‘Rapstar’

Tiësto – ‘The Business’

The Weeknd – ‘Save Your Tears’

Songwriter of the Year

Ed Sheeran – winner

Producer of the Year

Inflo – winner