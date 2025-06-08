Bresh: età, dove vive, studi, fidanzata. Tutto sul cantante

Dalla scuola genovese al palco dell’Ariston: la crescita artistica e personale del rapper ligure che ha conquistato pubblico e critica, senza mai rinunciare alle sue radici.

Il rap genovese di “Angelina Jolie” dopo il Festival di Sanremo a cui ha partecipato lo scorso febbraio con La tana del granchio diventata in poco tempo una hit, ha lanciato il suo nuovo album “Mediterraneo”. “È un album per sognatori che vuole regalare speranza – fa spere -. “Si tratta di un’autoanalisi che ho fatto per stare a galla negli sbalzi d’umore.”

Andrea Brasi, così è iscritto all’anagrafe Bresh, è una delle voci più interessanti della scena urban italiana, un artista che ha saputo farsi spazio con uno stile suo, che affonda le radici nel rap, dove le parole che sanno di strada e cuore, hanno incontrato un’identità sonora che ha saputo evolversi, ma senza voltare le spalle al passato.

Con testi che mescolano introspezione, malinconia e romanticismo, Bresh ha conquistato un pubblico sempre più ampio, trovando la massima notorietà dopo aver calcato il palco dell’Ariston. Molto legato alla sua terra, la Liguria, Bresh con la sua musica racconta le sue esperienze con lo sfondo costante della regione in cui è nato, un punto fermo per lui.

Chi è Bresh

Nato a Lavagna, in provincia di Genova, il 28 giugno 1996, il cantante cresce però a Bogliasco, un piccolo comune che si affaccia sul mare, dove sviluppa presto un legame viscerale con il territorio e un’attrazione per la musica, coltivata inizialmente tra amici e sperimentazioni artigianali. Proprio da quel gruppo di giovani emergenti — tra cui Tedua, Izi, Vaz Tè e G Pillola — nascerà un collettivo destinato a influenzare la nuova scena rap genovese.

Nel 2012, a soli sedici anni, pubblica Cambiamenti, il suo primo mixtape, seguito l’anno dopo da Cosa vogliamo fare. Questi primi progetti contengono i semi del suo stile: strofe dal sapore autobiografico, base rap classiche ma anche aperture melodiche e grande attenzione alla scrittura. Dopo il diploma in un istituto professionale, a 19 anni Bresh si trasferisce a Milano insieme agli amici artisti, dove la sua carriera prende una direzione più professionale.

Tra il 2015 e il 2017, Bresh pubblica diversi singoli tra cui Baghera, Gaston, Prestigio e Gazza ladra, mentre nel 2017 arriva il primo vero segnale di maturità artistica con Il bar dei miei. È il preludio all’esordio discografico ufficiale: nel 2020 esce Che io mi aiuti, il suo primo album, ristampato poi come Che io ci aiuti con brani inediti e collaborazioni di rilievo. Il disco è certificato oro e afferma Bresh come una delle voci più interessanti del panorama italiano.

Il vero salto arriva con Oro blu, pubblicato nel 2021. Trascinato dal successo del singolo Angelina Jolie, triplo platino, e dai brani Caffè e Andrea, il disco debutta al primo posto della classifica FIMI. La sua musica, più che semplice rap, diventa un diario in versi: malinconica ma luminosa, cantautorale ma urbana, introspettiva senza risultare criptica. Il suo stile si fa riconoscibile anche nei progetti successivi, tra cui le collaborazioni con Ernia e Fabri Fibra (Parafulmini), i Pinguini Tattici Nucleari (Nightmares), e il brano Altamente mia, premiato con una menzione speciale al Premio Lunezia per il valore musicale-letterario.

Nel 2025, Bresh affronta la sfida del Festival di Sanremo con La tana del granchio, un titolo enigmatico, per un pezzo che parla di libertà e della difficoltà di tradurre in parole certi stati d’animo. “È una canzone ubriaca — ha dichiarato — che racconta quanto sia difficile spiegare verbalmente certe emozioni forti”. Il brano si piazza undicesimo, ma conquista il pubblico e ottiene il disco d’oro, confermando la forza poetica dell’artista ligure. Durante la serata delle cover, Bresh ha duettato con Cristiano De André nel brano Creuza de mä, omaggio alla grande tradizione genovese di cui si sente erede. Non a caso, aveva già partecipato al documentario La nuova scuola genovese, dove esplorava il legame tra i cantautori storici e la nuova scena rap cittadina.

Vita privata: amore, radici e riservatezza

Se la musica di Bresh è una finestra aperta sulle sue emozioni, la sua vita privata resta invece protetta, lontana dai riflettori. Si sa che vive ancora a Milano, anche se il suo cuore resta in Liguria. È alto 1,75 m e ama coltivare relazioni vere, fuori dal clamore del web. È attivo su Facebook, Instagram e TikTok.

Nel 2023 ha ufficializzato la relazione con Elisa Maino, influencer e scrittrice di successo con due romanzi all’attivo (Non ti scordar di me e #Ops). La coppia è molto riservata e non ha figli. “La mia ragazza mi è stata veramente molto vicina. È stata grande, è stata pazzesca. Anche a livello lavorativo, ho scoperto il suo lato professionale! Io sono un cane sui social e lei è un fenomeno: ci ha preso tutti a bacchetta, con la frusta” ha raccontato il cantate in un’intervista a Radio 2. Il nome d’arte “Bresh” gli è stato dato dai suoi amici d’infanzia: all’inizio non gli piaceva, lo trovava troppo esterofilo, ma poi ha deciso di farlo suo. “Che Bresh sia!”, ha detto in un’intervista. E così è stato.