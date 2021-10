Boys è una delle hit più famose di Sabrina Salerno, un successo in tutta Europa.

Boys, il successo della canzone

Fu il terzo singolo estratto dal suo disco d’esordio, Sabrina. In Inghilterra arrivò al terzo posto dei singoli più venduti mentre, ancora maggiore fu il riscontro in Francia e Svizzera dove toccò la vetta delle charts restando al primo gradino per ben cinque settimane.

Venne pubblicato il 29 maggio 1987. Negli anni a seguire, uscirono diverse versioni del pezzo: in Francia nel 1995 (col titolo Boys ’95) e nel 2003 come Boys Boys Boys (The Dance Remixes). Nel 2008 Sabrina Salerno ha reinciso il brano in una nuova versione.

Boys, il video ufficiale e la censura nel Regno Unito

Iconico fu anche il video, ancora oggi un piccolo cult. Fu registrato al Florida Hotel di Jesolo, in provincia di Venezia ed fu il primo video musicale ad essere censurato nel Regno Unito. Potete vedere la clip cliccando qui.

Sabrina Salerno, Boys, testo canzone

Boys, boys, boys

Boys, boys, boys

Boys, boys, boys

Boys, boys, boys

Sunshines down

So come to town

Set your body free

Hold me tight

My love tonight

Tell me you believe

Everybody, summertime love

You’ll remember me

Everybody, summertime love

Be my lover, be my baby

Boys, boys, boys

I’m looking for a good time

Boys, boys, boys

Get ready for my love

Boys, boys, boys

I’m looking for the good time

Boys, boys, boys

I’m ready for your love

Stay around

The sun goes down

Babe I’m feeling right

Take a chance

With love romance

Have some fun tonight

Everybody, summertime love

You’ll remember me

Everybody, summertime love

Be my lover, be my baby

Boys, boys, boys

I’m looking for a good time

Boys, boys, boys

Get ready for my love

Boys, boys, boys

I’m looking for the good time

Boys, boys, boys

I’m ready for your love

Boys and girls in the summertime love

Summertime love on the beach tonight

Say hey, say you, say me, say what

Everybody has gotta car

Don’t stop, don’t move

I just get your body in the groove

I said hey, I said who

I said me, I say you gotta get in the groove

Boys, boys, boys

In the summertime love, in the summertime love

Boys, boys, boys

Let’s summertime roll, let’s summertime roll

Boys, boys, boys

In the summertime love, in the summertime love

Boys, boys, boys

Let’s summertime roll, let’s summertime roll

Everybody, summertime love

You’ll remember me

Everybody, summertime love

Be my lover, be my baby

Boys, boys, boys

I’m looking for a good time

Boys, boys, boys

Get ready for my love

Boys, boys, boys

I’m looking for the good time

Boys, boys, boys

I’m ready for your love

Sabrina Salerno, Boys, traduzione canzone

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sole in giù

Quindi vieni in città

Libera il tuo corpo

Tienimi stretta

amore mio stasera

Dimmi che ci credi

Tutti, amore estivo

Ti ricorderai di me

Tutti, amore estivo

Sii il mio amante, sii il mio bambino

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sto cercando un buon momento

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Preparati per il mio amore

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sto cercando il buon momento

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sono pronto per il tuo amore

Rimani nei paraggi

Il Sole tramonta

Piccola, mi sento bene

cogli l’occasione

Con amore romanticismo

Buon divertimento stasera

Tutti, amore estivo

Ti ricorderai di me

Tutti, amore estivo

Sii il mio amante, sii il mio bambino

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sto cercando un buon momento

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Preparati per il mio amore

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sto cercando il buon momento

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sono pronto per il tuo amore

Ragazzi e ragazze in estate amano

Amore estivo sulla spiaggia stasera

Dì ehi, dimmi, dimmi, dimmi cosa?

Tutti hanno una macchina

Non fermarti, non muoverti

Ho appena ottenuto il tuo corpo nel solco

Ho detto ehi, ho detto chi

Ho detto a me, dico che devi entrare nel ritmo

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

In estate amore, in estate amore

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Andiamo in estate, andiamo in estate

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

In estate amore, in estate amore

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Andiamo in estate, andiamo in estate

Tutti, amore estivo

Ti ricorderai di me

Tutti, amore estivo

Sii il mio amante, sii il mio bambino

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sto cercando un buon momento

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Preparati per il mio amore

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sto cercando il buon momento

Ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sono pronto per il tuo amore