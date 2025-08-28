Bon Jovi rilanciano Forever con Bruce Springsteen e ospiti speciali: in arrivo la Legendary Edition

Jon Bon Jovi è di nuovo in piena attività. Ma non con un album nuovo, bensì con Forever, pubblicato lo scorso anno e pronto a un restyling molto interessante che prevede anche la condivisione e il coinvolgimento di grandissimi artisti.

Dopo i problemi alle corde vocali che lo hanno tenuto lontano dai palchi mettendo anche in discussione la sua capacità di portare avanti un tour, Jon Bon Jovi sembra avere deciso di voler tornare alla sua principale occupazione, la musica. Nonostante le offerte dal cinema non manchino e la sua attività nata in famiglia per passione, quella di produzione di vino di alta qualità e di frutta bio, sembra essere diventato un vero e proprio business.

Jon Bon Jovi rilancia Forever

Il rocker ha trovato un modo per dare nuova vita all’album pubblicato nel 2024. Dunque il 24 ottobre, a distanza di un anno dalla sua prima pubblicazione uscirà Forever (Legendary Edition), una nuova versione del disco che raccoglierà numerose collaborazioni con grandi nomi della musica mondiale, da Bruce Springsteen a Jelly Roll, coinvolgendo anche Avril Lavigne, Robbie Williams, Jason Isbell, Ryan Tedder, Marcus King e il suo vecchio amico Joe Elliott, voce dei Def Leppard e molti altri.

La voce di Jon e l’aiuto degli amici

Lo stesso frontman ha spiegato il senso di questa operazione: “Il mio intervento alle corde vocali e la successiva, lunghissima, riabilitazione sono stati seguiti con grande attenzione e tantissimo affetto dal pubblico. Riuscivo a cantare in studio, ma il peso di un tour era troppo grande. Dunque, non avendo avuto alcuna possibilità di promuovere Forever come avrei voluto, ho deciso di chiedere aiuto a degli amici. Sono grandi artisti e soprattutto grandi persone”.

Il risultato è un album corale, che non solo rivisita i brani del disco originale, ma porta un nuovo spirito e un senso di collettività… “C’è sempre qualcosa di più grande di ME, ed è il WE”, ha dichiarato Jon Bon Jovi.

Bon Jovi, brani e collaborazioni

Il progetto si apre con un nuovo brano Red, White & Jersey che è anche la collaborazione più attesa, quella con Bruce Springsteen, nella nuova versione di Hollow Man. Bruce e Jon sono buoni amici da anni… “Direi che siamo prima di ogni cosa vicini di casa, siamo due ragazzi del New Jersey che hanno condiviso gli stessi sogni e le stesse ambizioni. Lavorare con lui è stato come guardarmi allo specchio, entusiasmante e bellissimo”.

In scaletta figurano anche Legendary con James Bay, We Made It Look Easy con Robbie Williams, Living Proof con Jelly Roll, Waves con Jason Isbell, Seeds con Ryan Tedder, Walls Of Jericho con Joe Elliott e Living In Paradise con Avril Lavigne, altra fan da tempi insospettabile dei Bon Jovi.

L’album si chiude con una doppia versione di We Made It Look Easy, anche in spagnolo, con l’apporto di Carin León. Non una ripubblicazione ma un nuovo album a tutti gli effetti considerando il gran numero di canzoni e di collaborazioni…

Bon Jovi, tra passato e futuro

I Bon Jovi, pur non avendo ancora ripreso le grandi tournée, non hanno smesso di esibirsi in eventi selezionati. L’ultimo live risale al giugno scorso, a Nashville, ma resta incerto se Jon sarà mai in grado di sostenere nuovamente lunghi tour mondiali.

Nel frattempo, la band continua a produrre e sperimentare, restando un punto di riferimento per intere generazioni di fan.

Non sono mancate, nelle ultime settimane, voci infondate sul presunto addio di Tico Torres, puntualmente smentite dal batterista: “Non mi ritiro, i musicisti non smettono. Siamo ancora qui, più forti di prima e abbiamo ancora un sacco di cose da fare e da dire”.

Una lezione di resilienza

Con Forever (Legendary Edition), i Bon Jovi trasformano una difficoltà personale in un momento di collettività musicale. L’album non è solo un tributo all’amicizia e alla collaborazione tra artisti, ma anche un segnale di speranza per i fan: la band di New Jersey non ha intenzione di mollare. Jon Bon Jovi, citando i suoi modelli come i Rolling Stones e Paul McCartney, ribadisce che la grandezza di una band si misura non solo nei tour e nei dischi, ma nella capacità di reinventarsi e resistere al tempo.

Il 24 ottobre sarà dunque una data da segnare sul calendario per chiunque abbia amato i Bon Jovi e continui a credere nello spirito del rock condiviso.

Nel frattempo la band ha annunciato pochissime date europee tra Danimarca e Regno Unito. Un minitour, il primo dal 2022. In Italia non tornano dallo show di San Siro a Milano: era il 29 giugno 2013.