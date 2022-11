Bon Iver sono una band folk indie americana fondata nel 2006 dal cantautore Justin Vernon in concerto stasera, 5 novembre 2022, a Milano, al Forum di Assago. Hanno pubblicato l’album di debutto dei Bon Iver, For Emma, Forever Ago, in maniera indipendente nel luglio 2007. La maggior parte di quell’album è stata registrata mentre Vernon ha trascorso tre mesi isolato in una capanna nel Wisconsin occidentale. Nel 2012, la band ha vinto il Grammy Award per il miglior album di musica alternativa per il loro album omonimo. Hanno pubblicato il loro terzo disco 22, A Million, acclamato dalla critica nel 2016. Il loro ultimo lavoro, I, I, è stato pubblicato nel 2019. L’album è stato nominato ai Grammy Awards 2020 come Album dell’anno. Il nome “Bon Iver” deriva dalla frase francese bon hiver, tratta da un saluto sull’Esposizione del Nord. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto.

Bon Iver a Milano, Forum di Assago, 5 novembre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il secondo anello laterale (a 35,50 euro) e per il secondo anello centrale (41,25). Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Bon Iver a Milano, Forum di Assago, 5 novembre 2022, Scaletta concerto

Il concerto dei Bon Iver non segue una scaletta precisa e fissa nel corso del loro tour. Ma i brani presentati e interpretati dal vivo sono quelli che potete leggere sui sotto, a seguire. L’inizio del live è previsto per le 21.

Perth

Heavenly Father

Towers

U (Man Like)

666 ʇ

Blindsided

iMi

Jelmore

33 “GOD”

Calgary

Flume

Wash.

10 d E A T h b R E a s T

Hey, Ma

Faith

____45_____

Skinny Love

Holocene

The Wolves (Act I and II)

Woods

RABi

Forum di Assago, Milano, ecco come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.