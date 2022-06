Bolero, Baby K feat. Mika: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Bolero’, il nuovo singolo (scritto e prodotto da Dardust) per l’estate 2022 cantato da Baby K feat. Mika disponibile da venerdì 17 giugno 2022 su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Sorpresa! Mancano pochi giorni all’arrivo di #BOLERO feat. MIKA fuori ovunque questo venerdì @mikainstagram

C’è una magia nell’estate Italiana che voglio portare con me, ovunque sarò, in viaggio per i concerti che terrò in Europa. Per questo ho fatto una canzone con la irresistibile Baby K. Si chiama Bolero, e farà ballare il vostro cuore. Grazie @babykmusic e grazie a @dardust per aver scritto e prodotto questo splendido singolo! #BOLERO

