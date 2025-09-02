Boem, cambio di rotta: LMDV Capital rileva le quote di Fedez e Lazza

Leonardo Maria Del Vecchio porta Boem sotto il controllo di LMDV Capital e promette rilancio, redditività e prime mosse all’estero con Lazza e Fedez che non sono più soci pur restando ambassador del marchio.

È durato circa tre anni l’investimento di Fedez e Lazza nella Boem, il marchio dell’hard seltzer ready to drink e molto moderatamente alcolico che avrebbe dovuto rappresentare una delle grandi novità della grande distribuzione. Ma i numeri non sono stati esattamente da incorniciare.

L’operazione Boem: la posizione di Fedez e Lazza

La notizia ha già avuto le prime conferme: LMDV Capital, azienda di Leonardo Maria Del Vecchio, ha acquisito il controllo totale di Boem, il marchio italiano delle bevande ready to drink a bassa gradazione alcolica.

L’assetto azionario cambia pelle: fuori dalla compagine azionaria Fedez, tramite Zedef, 21,75%, e Lazza, che con JProject deteneva una quota minima, pari al 3%. Boem poteva essere una interessante opportunità di diversificazione per i due rapper: Fedez in particolare aveva deciso di investire parecchio in questo business. Ma i conti del 2024 parlano di un fatturato di meno di 400mila euro con un passivo di oltre tre milioni di euro.

I conti e la sfida

Una start-up che ha sicuramente speso per costruire, commentando dati in linea con il piano industriale anche in considerazione di ricerca e sviluppo, marketing e struttura. In realtà nei primi mesi del 2025 le cose sembravano andare un po’ meglio: ma l’acquisizione da parte di LMDV servirà a concentrare sul prodotto altri capitali.

Tra i quai una linea di finanziamento da 350 milioni sottoscritta con Indosuez Wealth Management per alimentare operazioni selettive. Nel caso Boem, l’obiettivo è chiaro: consolidare la presenza nazionale, rafforzare la redditività e muovere i primi passi sui mercati esteri. Il posizionamento resta quello che ha ispirato il progetto fin dal 2023: gradazione 4,5%, profilo low calorie, nessuno zucchero aggiunto, identità vegana e gluten free. Ma cambia la scala: più visibilità, più distribuzione, più disciplina commerciale.

Dal lancio al riposizionamento

Boem era nata con l’ambizione di aprire in Italia il segmento degli hard seltzer, all’epoca poco battuto e quasi del tutto sconosciuto. Il traino dei due rapper ha acceso i riflettori, ma non è bastato a generare volumi commerciali di massa.

A Fedez e Lazza resterà ora il ruolo mediatico. Pur senza quote azionarie importanti resteranno in azienda soprattutto come testimonial.