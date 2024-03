Sta avendo un ottimo riscontro nei cinema italiani il film “Bob Marley – One Love” , capace di arrivare al primo posto del box office. Ha conquistato il pubblico il film drammatico musicale biografico diretto da Reinaldo Marcus Green e basato sulla vita del cantante e cantautore reggae Bob Marley. Per la pellicola sono state rilasciate due colonne sonore, attraverso l’etichetta discografica interna di Marley, Tuff Gong, insieme alla Island Records. Il primo è la colonna sonora originale del film, pubblicato il 9 febbraio 2024 con canzoni eseguite da Bob Marley e i Wailers, mentre un’opera estesa con cover delle canzoni della band.

“Bob Marley – One Love” celebra la vita e la musica di un’icona che ha ispirato generazioni attraverso il suo messaggio di amore e unità. Sul grande schermo per la prima volta, scopri la potente storia di Bob sul superamento delle avversità e il viaggio dietro la sua musica rivoluzionaria.

Bob Marley – One Love, la colonna sonora e canzoni del film

Bob Marley: One Love (Original Motion Picture Soundtrack) è la colonna sonora del film del 2024 pubblicata da Tuff Gong e Island Records. Include 17 brani del film e la maggior parte delle canzoni sono state tratte da Catch a Fire (1973), Burnin’ (1973), Rastaman Vibration (1976), Exodus (1977), Kaya (1978) e Uspiring (1980). Qui sotto potete ascoltare la soundtrack in streaming con i brani presenti nella pellicola.

“Get Up, Stand Up” The Wailers

“Roots, Rock, Reggae” Bob Marley and the Wailers

“I Shot the Sheriff” The Wailers

“No More Trouble” Bob Marley and the Wailers

“War/No More Trouble” Bob Marley and the Wailers

“So Jah S’eh” Bob Marley and the Wailers

“Natural Mystic” Bob Marley and the Wailers

“Turn Your Lights Down Low” Bob Marley and the Wailers

“Exodus” Bob Marley and the Wailers

“Jamming” Bob Marley and the Wailers

“Concrete Jungle” Bob Marley and the Wailers

“No Woman, No Cry” (Live at the Rainbow Theatre)

“Three Little Birds” Bob Marley and the Wailers

“Redemption Song” Bob Marley and the Wailers

“One Love / People Get Ready” Bob Marley and the Wailers

“Is This Love” Bob Marley and the Wailers

“Rastaman Chant” The Wailers

