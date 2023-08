Pochi giorni fa vi abbiamo dato la notizia della morte di Sinéad O’Connor a soli 56 anni. La cantante, diventata indimenticabile nei primi anni della sua carriera con la sua interpretazione di “Nothing Compares 2 u”, è scomparsa improvvisamente, a pochi mesi dalla morte del figlio Shane, avvenuta nel 2022, a soli 17 anni. Nelle scorse ore, a ricordarla è stato anche Bob Geldof, cantante e frontman dei The Boomtown Rats.

Secondo quanto riportato dal The Indipendent, durante l’esibizione della band al Cavan Calling in Irlanda, l’uomo ha condiviso con il pubblico presente alcuni dettagli su una delle sue ultime conversazioni con O’Connor.

Il ricordo di Bob Geldof

“Molte, molte volte Sinead era piena di una terribile solitudine e di una terribile disperazione. Era una mia grande amica… Abbiamo parlato fino a un paio di settimane fa”

Poi ha aggiunto:

“Alcuni dei suoi messaggi erano carichi di disperazione, disperazione e dolore, e alcuni erano estaticamente felici. E lei era così”

Bob Geldof avrebbe poi parlato della famigerata performance di Sinéad O’Connor al Saturday Night Live nel 1992, durante la quale ha condannato la Chiesa cattolica, spiegando che era stata ispirata da lui a fare qualcosa di simile.

“Ha strappato la foto del Papa perché mi ha visto strappare una foto di John Travolta a Top Of The Pops. È stato un po’ più estremo che fare a pezzi la f*ttuta discoteca: fare a pezzi il Vaticano è tutta un’altra cosa, ma in realtà è più corretto, avrei dovuto farlo…”

Sinéad O’Connor è scomparsa il 26 luglio 2023. Dopo che la notizia fu rilasciata dall’Irish Times, a confermarla -poco dopo- fu anche un comunicato ufficiale della famiglia della cantante che annunciò la morte dell’artista:

“È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata Sinéad. La sua famiglia e i suoi amici sono devastati e hanno chiesto privacy in questo momento molto difficile”.