Bob Dylan è in concerto stasera, 3 luglio 2023, con la prima data al Teatro degli Arcimboldi a Milano. Il ‘Rough and Rowdy Ways World Wide Tour’ è l’attuale tour in corso del cantautore americano Bob Dylan a sostegno del suo 39esimo album in studio Rough and Rowdy Ways, pubblicato nel 2020. Il tour è iniziato a Milwaukee, nel Wisconsin, il 2 novembre 2021 e dovrebbe continuare fino al 2024. Il disco era originariamente previsto per coincidere con il Never Ending Tour di Dylan del 2020 con Nathaniel Rateliff & the Night Sweats e The Hot Club of Cowtown ma ovviamente è stato rinviato e successivamente cancellato interamente a causa della pandemia legata al COVID-19.

Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sul concerto di Bob Dylan a Milano, dalla scaletta delle canzoni e ai biglietti ancora disponibili.

Bob Dylan, la scaletta del concerto a Milano, 3 luglio 2023

Watching the River Flow

Most Likely You Go Your Way and I’ll Go Mine

I Contain Multitudes

False Prophet

When I Paint My Masterpiece

Black Rider

My Own Version of You

I’ll Be Your Baby Tonight

Crossing the Rubicon

To Be Alone With You

Key West (Philosopher Pirate)

Gotta Serve Somebody

I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You

Not Fade Away (The Crickets cover)

Mother of Muses

Goodbye Jimmy Reed

Every Grain of Sand

Bob Dylan, biglietti del concerto a Milano, 3 luglio 2023

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Bob Dylan a Milano, in data 3 luglio 2023. L’unica opzione di acquisto è per la Platea Alta al prezzo di 126.50 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Bob Dylan, vietato l’uso dei cellulari durante il concerto

Nessuna ripresa, foto o video, durante il concerto di Bob Dylan a Milano. Gli spettatori saranno obbligati a inserire gli smartphone in una custodia della Yondr, un’azienda di base a San Francisco, che sarà fornita dagli organizzatori all’ingresso. Solo al termine del concerto, la custodia potrà essere riaperta dagli addetti al servizio che sbloccheranno la chiusura. In caso di emergenza sarà comunque possibile utilizzare il proprio telefono -dopo lo sblocco- in una apposita area.

Come arrivare al Teatro degli Arcimboldi a Milano

Come arrivare al Teatro Degli Arcimboldi? Ecco tutte le informazioni:

In metropolitana e con i bus:

Linea M1, fermata Precotto; autobus linea 162

Linea M1, fermata Bonola; autobus linea 40

Linea M2, fermata Cascina Gobba; autobus linea 44

In treno:

Arrivare fino alla stazione di Greco Pirelli, con partenza dalle stazioni di Porta Garibaldi (percorso in circa 5 minuti), Lambrate (percorso in 8 minuti), Rogoredo (percorso in circa 20 minuti) ed eventualmente anche dalla Stazione Centrale (percorso in circa 6 minuti).

In auto, invece, è consigliato percorre le direttrici di viale Zara, viale Sarca o via Melchiorre Gioia. Autostrada A4 Torino/Venezia uscita Cinisello Balsamo.