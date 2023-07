Nuovo appuntamento con Bob Dylan in concerto in Italia. Stasera, 6 luglio 2023, il cantautore sarà protagonista di un live a Lucca per la rassegna musicale e culturale “Lucca Summer Festival“. Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni e informazioni sui biglietti disponibili.

Bob Dylan, Lucca, la scaletta del concerto, 6 luglio 2023

Il concerto si terrà in Piazza Napoleone e inizierà alle 21.30. Ecco la scaletta delle canzoni di Bob Dylan:

Watching the River Flow

Most Likely You Go Your Way and I’ll Go Mine

I Contain Multitudes

False Prophet

When I Paint My Masterpiece

Black Rider

My Own Version of You

I’ll Be Your Baby Tonight

Crossing the Rubicon

To Be Alone With You

Key West (Philosopher Pirate)

Gotta Serve Somebody

I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You

Not Fade Away (The Crickets cover)

Mother of Muses

Goodbye Jimmy Reed

Every Grain of Sand

Bob Dylan, Lucca, biglietti del concerto, 6 luglio 2023

Sono ancora disponibili biglietti per la data di Bob Dylan a Lucca, in calendario giovedì 6 luglio 2023. Si parte dai 69 euro per il Posto in piedi Laterale fino ai 195.50 per il Settore Statua Gold. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare in Piazza Napoleone a Lucca per il Lucca Summer Festival

Come riportato dal sito ufficiale del Lucca Summer Festival, ecco le indicazioni su come arrivare al concerto in Piazza Napoleone:

Se si arriva con i mezzi, il Bus è quello delle Autolinee Toscane

DA FIRENZE

Autostrada A11 Firenze-Mare fino al casello di Lucca (uscita Lucca Est).

DA GENOVA

Autostrada A12 fino a Viareggio, quindi procedere sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA MILANO

Autostrada A1 per Bologna, quindi passare sull\’A15 in direzione La Spezia (all’altezza di Parma Ovest) fino a Viareggio, e infine proseguire sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA PISA

SS 12 dell’Abetone e del Brennero.

DA ROMA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA BOLOGNA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est)