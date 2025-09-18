Bob Dylan annuncia la ‘Bootleg Series Vol. 18: Through the Open Window (1956–1963)’ | Le date del tour 

Otto CD (più edizioni 2CD e 4LP) per raccontare i primi anni di Bob Dylan, dall’adolescenza in Minnesota alle prime esibizioni nei club del Village e in anteprima “Rocks and Gravel” e il concerto integrale di Carnegie Hall ’63 finalmente pubblicato.

Bob Dylan pubblicherà il 31 ottobre The Bootleg Series Vol. 18: Through the Open Window, 1956–1963, disponibile in 8CD, 2CD e 4LP. L’edizione deluxe comprende ben 139 tracce, con 48 performance mai pubblicate e 38 rarità. La versione 2CD/4LP offre 42 brani di cui 18 inediti.

Bob Dylan, rarità e inediti

In anteprima è uscita “Rocks and Gravel (Solid Road)”, registrazione del 1962 dalle session di The Freewheelin’ Bob Dylan. I preordini sono già attivi. Il cofanetto ripercorre i primi anni di attività del cantautore attraverso la pubblicazione di archivi inediti che ricostruiscono l’attività dei suoi primi anni. Nastri casalinghi ma anche feste private in appartamento e piccoli set in club locali come Gerde’s Folk City e Gaslight Café, fino alle registrazioni radiofoniche e alle prime session nella sala della casa discografica della Columbia.

In scaletta embrioni e versioni alternative di quelli che nel giro di poco tempo diventeranno classici come “Blowin’ in the Wind” e “The Times They Are A-Changin’”, oltre a folk tradizionali. Spiccano alcune prove con Harry Belafonte, Big Joe Williams e momenti rari in studio. Il percorso si chiude con la prima pubblicazione completa del concerto alla Carnegie Hall del 26 ottobre 1963.

Bob Dylan come non lo abbiamo mai sentito

È il primo capitolo della Bootleg Series in oltre due anni (dopo Fragments – Time Out of Mind Sessions del 2023) e offre un documento d’archivio senza precedenti… “sull’artista che a poco a poco si forma per diventare il gigante che conosceremo di lì a qualche anno” scrive Sean Wilentz nelle 125 pagine di note di copertina.

La pubblicazione del Carnegie Hall ’63 in versione integrale fotografa il momento-soglia in cui il cantautore passa da brani classici a canzoni di spessore civile come “Masters of War”, “With God on Our Side” e “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”.

Preordini, ascolti e contesto

Il brano “Rocks and Gravel” è già disponibile in streaming mentre i formati fisici (8CD/2CD/4LP) così come quelli digitali sono preordinabili. L’annuncio arriva in un momento di rinnovata attenzione per gli esordi dell’artista, già al centro del biopic A Complete Unknown, e anticipa il prosieguo del tour “Rough and Rowdy Ways” previsto in autunno e con diverse date in Europa anche se purtroppo, stavolta, non in Italia.

Through the Open Window non è solo un cofanetto d’archivio: è la mappa sonora di come un artista semisconosciuto del Midwest trasformò prove e canzoni abbozzate in qualcosa che avrebbe cambiato la storia della musica popolare.

Bob Dylan, le date del tour europeo

16 Oct 2025 — Helsinki, Finland — Veikkaus Arena

18 Oct 2025 — Stoccolma, Sweden — Avicii Arena

21 Oct 2025 — Copenaghen, Denmark — Royal Arena

22 Oct 2025 — Hamburg, Germany — Barclays Arena

24 Oct 2025 — Lingen, Germany — EmslandArena

26 Oct 2025 — Bruxelles, Belgium — BOZAR

27 Oct 2025 — Bruxelles, Belgium — BOZAR

28 Oct 2025 — Bruxelles, Belgium — BOZAR

30 Oct 2025 — Parigi, France — Palais des Congrès

31 Oct 2025 — Parigi, France — Palais des Congrès

03 Nov 2025 — Colonia, Germany — LANXESS Arena

04 Nov 2025 — Amsterdam, Netherlands — AFAS Live

05 Nov 2025 — Amsterdam, Netherlands — AFAS Live

07 Nov 2025 — Brighton, UK — Brighton Centre

09 Nov 2025 — Swansea, Wales, UK — Building Society Arena

10 Nov 2025 — Swansea, Wales, UK — Building Society Arena

11 Nov 2025 — Swansea, Wales, UK — Building Society Arena

13 Nov 2025 — Coventry, UK — Building Society Arena

14 Nov 2025 — Leeds, UK — First Direct Arena

16 Nov 2025 — Glasgow, Scotland, UK — SEC Armadillo

17 Nov 2025 — Glasgow, Scotland, UK — SEC Armadillo

19 Nov 2025 — Belfast, Northern Ireland — The Waterfront

20 Nov 2025 — Belfast, Northern Ireland — The Waterfront

23 Nov 2025 — Killarney, Ireland — Gleneagle Arena

24 Nov 2025 — Killarney, Ireland — Gleneagle Arena

25 Nov 2025 — Dublino, Ireland — 3Arena