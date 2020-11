Blue Phelix è stato eliminato da X Factor dopo la prima manche. I cantanti si sono esibiti nel loro inedito e a scegliere il cantante destinato ad abbandonare il programma era solamente il televoto. Tutto era nelle mani del pubblico. Il meno votato avrebbe dovuto lasciare il talent show. E, al termine delle esibizioni, il cantante che ha avuto meno preferenze è stato Blue Phelix. Un verdetto che ha ferito il giudice dell’artista, Emma, che lo ha scelto per i live show:

“C’è poco da dire… mi dispiace perché è andato via un talento e non solo perché è nella mia squadra. Io penso di aver fatto il possibile, anche Francesco. E’ un gioco, a volte non sono leali. Ha veramente un grande talento. E’ venuto qua con le sue canzoni, il suo coraggio. Purtroppo in Italia ci vuole ancora coraggio per essere chi sè, senza dissimulare o nascondersi. Sono contenta perché Francesco ha dato il coraggio a tanti ragazzi e ragazze di mostrarsi senza le porcate, schifezze che ancora qualcuno nel 2020 si permette di dire. Purtroppo non siamo pronti, ha pagato lo scotto del pregiudizio. In Italia non siamo ancora pronti”

Le parole di delusione di Emma arrivano in una giornata pesante che ha visto protagonista lei e il cantante nella sua squadra.

Blue Phelix, l’attacco omofobo al cantante e la risposta di Emma

Nelle scorse ore, il cantante ha condiviso una sua foto, da piccolo, insieme al fratello.

Baby Blue e il suo bro: oggi condivido questa vecchia foto con il mio fratellone perché il nostro è un legame speciale, a volte conflittuale, ma molto forte. Anche se in questo momento siamo distanti, la mia forza è anche la sua

Tra i commenti sotto alla foto, oltre ai vari complimenti, anche le parole di un utente che ha offeso il cantante con un attacco becero e omofobo: “Ah ma tutti e due fr**i?”

Prontamente è intervenuta Emma con un commento di difesa nei confronti del ragazzo: “Invece – ha scritto – a casa tua oltre a te ci sono altri cogl***i?”.

E proprio Emma, questa sera, ha voluto sottolineare come, nel 2020, questo esempio di ciò che è accaduto, sia decisamente fuori luogo per una società civile. Indipendentemente dal televoto o dalla gara, il rispetto è qualcosa che deve diventare modus operandi e certe offese dovrebbero morire per sempre. Insieme all’ignoranza.