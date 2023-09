I Blue sono pronti a tornare e si esibiranno live in Italia nel 2024. Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe compongono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni. Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act.

I Blue saranno in Italia il 14 aprile 2024 per un attesissimo concerto al Fabrique di Milano, unica data italiana. Un appuntamento da non perdere per poter riascoltare i loro successi più noti e amati. Si intitola, infatti, “The greatest Hits Tour” il loro ritorno sulle scene live.

Blue, biglietti concerto al Fabrique di Milano

I biglietti del concerto, prodotto da Artist First, saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 13.00 di giovedì 28 settembre.

Insieme al biglietto per il concerto si potrà acquistare anche un pacchetto Vip, in edizione limitata, che include: ingresso al soundcheck, meet&greet, pass laminato e t-shirt esclusiva.

I successi della band

I Blue si sono formati nel 2000 e hanno pubblicato tre album in studio prima di annunciare una pausa alla fine del 2004. Nel gennaio 2011, il gruppo si è riformato e ha rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2011 a Düsseldorf con la canzone “I Can”, arrivando undicesimi. Nel 2013, è stato confermato che il gruppo si sarebbe unito a The Big Reunion, in cui sei gruppi del passato (tra cui Liberty X, Atomic Kitten e 5ive) si riformano per un concerto unico. Il 27 marzo 2013, il gruppo ha annunciato che avrebbe intrapreso il suo primo tour da headliner nel corso dell’anno, il primo tour in quasi dieci anni.

Nell’aprile 2015, i Blue furono abbandonati dalla loro etichetta discografica Sony a causa delle scarse prestazioni del loro quinto album Colours. Nel 2022 sono tornati con i singoli “Haven’t Found You Yet” e “Dance with Me”, entrambi dal loro sesto album in studio Heart & Soul, pubblicato il 28 ottobre 2022.

I Blue hanno venduto 15 milioni di dischi in tutto il mondo. Tra i pezzi più noti ricordiamo “All Rise”, “If you come back”, “One love”, la cover di “Sorry Seems to Be the Hardest Word”, “Guilty”, “Signed, Sealed, Delivered I’m Yours” e “Breathe Easy / A Chi Mi Dice”