Blessed è il nuovo singolo di Night Skinny, rilasciato venerdì 16 settembre 2022 e tratto dall’album ‘Botox‘. Il pezzo vede la collaborazione di Madame, thasup, Rkomi e Ariete. Qui sotto potete leggere il testo e ascoltare la canzone.

Night Skinny, Madame, thasup, Rkomi e Ariete, Blessed, Ascolta la canzone

Night Skinny, Madame, thasup, Rkomi e Ariete, Blessed, Ascolta la canzone

Il collettivo nata dalla collaborazione tra Night Skinny, Madame, thasup, Ariete e Rkomi racconta le personali sensazioni di ciascuno di loro, tra vizi venali, divertimento sfrenato ma anche il desiderio di vivere la vita al massimo e quella sensazione di sentirsi ‘benedetti’, per motivi diversi ma con la stessa sensazione di benessere comune.

Night Skinny, Madame, thasup, Rkomi e Ariete, Blessed, Testo canzone

Blessed per ogni mio fratello e

Blessed per ogni euro che spendo e

Nel chill con tutti i miei vizi, i calici in vista e

Qualcuno nel mio letto a fare sex, sex

Feeling blessed, io e il mio amico un tempo ci spaccavamo le Tennent’s

Ora che ho intorno gente che non so come si chiama

Giro rotto per strada e non torno da un mese a casa ma fa niente

Sto in giro, ho voglia di vivere

Faccio un casino ma dopo scoppio a riderе, ci penso ed è

proprio come sе

Fossi ancora un bambino che ha voglia di vivere, fino al mattino

Per strada a riscoprire ogni mio limite

Uh uh, sono fuori di me, uh uh

E siamo bravi a fare il panico, panico, panico

A ritornare a casa sempre insieme alla luna

Ma non ci manca niente

Quindi è un feeling blessed

E ieri ho fatto il panico, panico, panico

Ed ho bevuto fino a farti avere paura

Ma tanto c’è la mia gente

Quindi è un feeling blessed, feeling blessed

Blessed per ognuno che mi sta accanto

Non scrivo più a quella perché ho già bisogno di altro

E comunque rimango

Con gli stessi cinque chiusi in un parcheggio in piena notte a fare

Qualche danno, no baby, stiamo evitando sti miei mayday

Quando non lo siamo ma diciamo che è ok

O forse son solo io e tu lo sei

Uh uh, non so più ciò che mi rianima quando mi

Uh, uh, uh, quando mi sento troppo giù

Mi dicono “C’hai troppo animo, animo, animo”

“Dovresti far le cose senza pensarci più, fra’”

Ma sono nel mio mood, non mi frega del tuo

E siamo bravi a fare il panico, panico, panico

A ritornare a casa sempre insieme alla luna

Ma non ci manca niente

Quindi è un feeling blessed

E ieri ho fatto il panico, panico, panico

Ed ho bevuto fino a farti avere paura

Ma tanto c’è la mia gente

Quindi è un feeling blessed

Dormo in letti diversi da due mesi

Sto molto meglio, credimi

E questa notte esco e torno a casa che

Sono fuori di me

Sono fuori di me

Dormo in letti diversi da due mesi, sto molto meglio credimi

E stanotte esco e torno a casa che sono fuori di me

Sono fuori di me

Anfetamine, mille te che neanche Steven Spielberg

Stasera sto a Parigi, nessuno fermi il film

Vogliono tutti fare questa vita, amore questa è vita

Sono fuori di me

Anfetamine, mille te che neanche Steven Spielberg

Stasera sto a Parigi, nessuno fermi il film

Vogliono tutti fare questa vita, amore questa è vita