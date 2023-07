Blanco si esibirà stasera, 20 luglio 2023, a San Siro, in concerto, dopo il live allo Stadio Olimpico a Roma del 4 luglio scorso. Sul palco si potranno ascoltare i successi del cantante presenti nel disco “Blu Celeste” e anche i pezzi più recenti, inclusi nel suo secondo lavoro in studio, “Innamorato”. Presenti hit come “Brividi” (e si vocifera della presenza di Mahmood come ospite, sul palco, nella data di stasera), “L’isola delle rose” e “Un briciolo di allegria”, duetto con Mina tra i più trasmessi in radio e di maggior successo degli ultimi mesi. A seguire la scaletta del concerto le informazioni sui biglietti.

Blanco, San Siro, 20 luglio 2023, la scaletta del concerto

Il concerto inizierà alle 21. A seguire la scaletta delle canzoni.

Anima tormentata

L’isola delle rose

Pornografia (Bianco paradiso)

Ancora, ancora, ancora

Finché non mi seppelliscono

Sai cosa c’è

Un briciolo di allegria

Scusa

Giulia

Ladro di fiori

La mia famiglia

Nostalgia

Innamorato

Afrodite

La canzone nostra

Belladonna (Adieu)

Bon Ton

Fotocopia

Mezz’Ora di sole

Lucciole

Lacrime di piombo

Blu celeste

Brividi

Paraocchi

Figli di puttana

Raggi del sole

Notti in bianco

Stella

Mi fai impazzire

Vada come vada

Blanco, San Siro, 20 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Blanco a San Siro. Si parte da 40.25 euro per I-II-III Anello Vis.Limitata fino a 63.25 per il II Anello Blu Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare allo Stadio San Siro a Milano

Come riportato anche da Ticketone, ecco le indicazioni su come raggiungere lo Stadio Meazza, San Siro, a Milano.

Con metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto, Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio. In caso di arrivi da metro diverse, indirizzarsi verso i cambi della linea rossa o lilla e poi direzione San Siro Stadio.

In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum

In treno

Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate

A quel punto, prendere la linea metropolitana verde MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Da stazione Porta Genova

Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

In aereo

Milano Linate

Prendere l’autobus linea 73 fino a San Babila M1. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Da Milano Malpensa

Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Se ci si trova a Milano Orio Al Serio

Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana M2 in direzione FAMAGOSTA, e scendere alla fermata Cairoli. Interscambio con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Se si arriva in auto al concerto, da Torino (autostrada A4): dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa e seguire le indicazioni per San Siro.

Da Bologna , Firenze , Roma ( autostrada A1 ): imboccare la Tangenziale Ovest , uscendo allo svincolo per la Statale 11 ; di qui si raggiunge lo stadio.

Arrivando da Bergamo , Verona , Venezia , Udine ( autostrade A4 ), dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Da Como , Lecco , Svizzera ( autostrada A8 – A9 ), dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Parcheggi: Sono disponibili in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ampiamente serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location.