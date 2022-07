Continua il “Blu Celeste” tour di Blanco, nell’estate 2022, e continuano anche i sold out. Il cantante, giovedì 21 luglio 2022, si esibirà a Lucca, in occasione del Summer Festival, in viale Carducci, alle Mure di Lucca. Continua l’annata d’oro del giovanissimo artista bresciano che, insieme al grande successo ottenuto dal suo disco -Blu Celeste, che dà il nome anche al tour- ha recentemente rilasciato anche il nuovo singolo, Nostalgia. A febbraio, come ben noto, Blanco ha trionfato al Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood, grazie al brano Brividi, successivamente scelto per rappresentate l’Italia all’Eurovision Song Contest a Torino. E le date del suo tour sono aumentate in poche ore grazie al sold out ottenuto a tempi record. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sul concerto a Lucca, dai biglietti alla scaletta del live.

Blanco, Lucca, 21 luglio 2022, Summer Festival, biglietti concerto

Come già anticipato, il concerto di Blanco a Lucca è sold out. Non ci sono più posti disponibili per il live del 21 luglio 2022.

Blanco, Lucca, 21 luglio 2022, Summer Festival, Scaletta concerto

La scaletta del concerto di Blanco comprende anche il nuovo singolo “Nostalgia”. Non mancano i grandi successi come “Notti in bianco”, “Mi fai impazzire” (che nell’estate scorsa ha conquistato i primi posti della classifica dei brani più ascoltati e venduti) e anche ballad intense come “Blu celeste”, pezzo estratto dall’omonimo disco di successo di Blanco.

Mezz’Ora di sole

Paraocchi

Figli di puttan*

Sai cosa c’è

Finché non mi seppelliscono

Pornografia (Bianco paradiso)

David

Ladro di fiori

Belladonna (Adieu)

Nostalgia

Notti in bianco (Acustico)

Blu celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi fai impazzire

Afrodite

La canzone nostra (Mace cover)

Brividi (Mahmood & Blanco cover)

Notti in bianco

Ecco, a seguire, le prossime date di Blanco con il suo “Blu Celeste” tour 2022:

Sabato 23 luglio 2022 – Servigliano (FM), Nosound Festival

Giovedì 28 luglio 2022 – Roma, Rock in Roma

Sabato 30 luglio 2022 – Catania, Villa Bellini

Mercoledì 3 agosto 2022 – Matera, Sonic Park Matera

Giovedì 4 agosto 2022 – Gallipoli, Parco Gondar

Sabato 6 agosto 2022 – Cattolica (RN), Parco della Regina

Sabato 17 settembre 2022 – Milano, Ippodromo San Siro