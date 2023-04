Giulia è un brano di Blanco tratto dall’album Innamorato, disponibile dal 14 aprile 2023. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

Blanco, Giulia, Testo della canzone

Mi chiami e dici che stai male

Che vorresti continuare

Anche se non son più lo stesso

Lo accetteresti adesso

E no, non rovinare la magia

Urli sotto casa mia

Passeremo anche questo

Come hai fatto con il resto

E ancora bruciano i ricordi fuori scuola

E la mia vita è un colore che non puoi vedere

Che finirà sotto un fiore, sotto rose nere

Sotto la luce del sole, sotto le bufere

Insieme ad altre persone

Come fai a non capire che

Che ho già perso la teeeeeeeesta

E non è la prima voooooooolta

Ho finito le lacrime che mi rendevano fragile

Ho già perso la teeeeeeeesta

Ma che casino che hai fatto

È rimasto solo un disastro

So che ti hanno ingannato

Ma sanno tutto di noi

E dividiamoci le colpe

Sennò è una storia folle

Finita quasi a botte

Tutto tranne che dolce

E ancora bruciano i ricordi fuori scuola

E la mia vita è un colore che non puoi vedere

Che finirà sotto un fiore, sotto rose nere

Sotto la luce del sole, sotto le bufere

Insieme ad altre persone

Come fai a non capire che

Che ho già perso la teeeeeeeesta

E non è la prima voooooooolta

Ho finito le lacrime che mi rendevano fragile

Ho già perso la teeeeeeeesta

Ma infine, dopotutto, sembro io il farabutto

Dopo che ti ho dato tutto

Piangi e piangi e piangi come una fontana

Mi dai del figlio di p*ttana

Prendi a pugni la persiana, ah

Ma infine, dopotutto

Che ho già perso la teeeeeeeesta

E non è la prima voooooooolta

Ho finito le lacrime che mi rendevano fragile

Ho già perso la teeeeeeeesta

Blanco, Giulia, Ascolta la canzone

A seguire potete ascoltare “Giulia”, in streaming. Cliccando qui, invece, il visual video della canzone.

Blanco, Giulia, il significato della canzone

Giulia racconta la fine di una storia d’amore. Si parte con la telefonata di lei che ammette di stare male e di voler continuare una relazione che, però, è già naufragata. Lui si sente cambiato ma lei accetterebbe anche questo, pur di non perderlo. Si presenta anche sotto casa sua e arriva la preghiera e la richiesta di non rovinare i ricordi, quello che c’è stato nonostante la fine di un legame. “Ho finito le lacrime che mi rendevano fragile” canta Blanco, a conferma di come sia già oltre tutto questo. L’epilogo non è dei migliori, la soluzione migliore sarebbe quella di dividere le colpe della fine di questa relazione ormai passata. Per un dignitoso finale di quello che c’è stato (“E dividiamoci le colpe

Sennò è una storia folle, Finita quasi a botte, Tutto tranne che dolce”). Lui ammette di passare per quello che si è comportato in maniera scorretta, di essere dipinti come farabutt0. Accetta le offese, le ascolta ma, ripete, ha finito le lacrime che un tempo era solito versa.

Giulia, il titolo della canzone, è lo stesso nome dell’ex fidanzata di Blanco. Ma lui, via Instagram, ci tiene a sottolineare come sia solo un racconto:

“E’ semplicemente un racconto non è una dedica d’amore visto che quando scrivo e condivido la mia musica voglio sempre essere sincero con chiunque l’ascolti”