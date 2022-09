Blanco si esibirà questa sera, 13 settembre 2022, con una nuova data del suo “Blu Celeste” tour. Si tratta della seconda tappa a Genova per il cantante, dopo il rinvio avvenuto a fine giugno. Blanco, infatti, aveva raccontato di aver avuto un piccolo incidente e di essere stato costretto a rimandare la tappa a Genova. Promessa mantenuta con il recupero il 12 e 13 settembre 2022.

Ciao belli

Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo…

(ora sto bene)

La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo.❤️

Ecco, a seguire, tutte le informazioni e anticipazioni sulla data del 14 settembre 2022 a Genova.

Blanco, Genova, 13 settembre 2022, Biglietti

Tutti i biglietti del concerto di Blanco a Genova sono esauriti. Non sono più disponibili posti per la seconda data dell’artista. E tutte le tappe del “Blu Celeste” tour hanno ottenuto il record di essere sold out.

Blanco, Genova, 13 settembre 2022, Scaletta concerto

Il concerto di Blanco a Genova, in calendario il 14 settembre 2022, inizierà alle 21. Tra i brani interpretati dal cantante sono inclusi anche pezzi come la ballad “Blu Celeste” (che dà il nome al tour e al disco di debutto dell’artista), “Mi fai impazzire”, “Notti in bianco” e l’ultimo singolo, rilasciato nell’estate 2022, “Nostalgia”. Il live si terrà all’Arena del Mare, Area Porto Antico.

Mezz’Ora di Sole

Paraocchi

Figli di Puttana

Sai Cosa C’è

Finché Non Mi Seppelliscono

P0rnografia (Bianco Paradiso)

David

Ladro Di Fiori

Belladonna (Adieu)

Notti In Bianco (Acoustic)

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale (Unreleased)

Ruggine (Unreleased)

Follia (Unreleased)

Mi Fai Impazzire

Afrodite

La Canzone Nostra

Brividi

Notti In Bianco