Nuova tappa del “Blu Celeste” tour di Blanco ed ennesimo sold out per il cantante bresciano. Questa sera, 4 agosto 2022, si esibirà a Gallipoli, all’Arena Parco Gondar, con i brani che lo hanno portato ai primi posti in classifica e i pezzi presenti nel suo disco d’esordio, l’omonimo Blu Celeste. A seguire potete leggere tutte le informazioni e anticipazioni sul live in programma, dai biglietti – esauriti – alla scaletta del concerto.

Blanco, Gallipoli, 4 agosto 2022, biglietti

Come anticipato, i biglietti per il concerto di Blanco a Gallipoli, Parco Gondar, sono esauriti. Il live è sold out.

Blanco, Gallipoli, 4 agosto 2022, Scaletta concerto

Qui sotto la scaletta del concerto di Blanco, a Gallipoli, giovedì 4 agosto 2022. Il live inizierà alle 21.

Mezz’Ora di sole

Paraocchi

Figli di puttan*

Sai cosa c’è

Finché non mi seppelliscono

Pornografia (Bianco paradiso)

David

Ladro di fiori

Belladonna (Adieu)

Nostalgia

Notti in bianco (Acustico)

Blu celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi fai impazzire

Afrodite

La canzone nostra (Mace cover)

Brividi (Mahmood & Blanco cover)

Notti in bianco

Blanco su Instagram, dalla foto con la fidanzata alla dedica al padre

Oltre agli appuntamenti dei suoi live, in queste settimane, Blanco ha condiviso anche momenti personali e intimi legati ai suoi concerti. Recentemente ha pubblicato uno scatto che lo vede sul punto di baciarsi con la fidanzata:

Prima ancora, però, il cantante aveva voluto ringraziare pubblicamente il padre che lo ha sempre sostenuto nell’inseguire i suoi sogni e dal quale doveva farsi perdonare tante cose, come sottolineato:

Mi dovevo far perdonare tante cose da mio padre e oggi vederlo orgoglioso di me è la cosa più bella che ci sia. 64 mila persone in due giorni incredibile, magico, assurdo fino a 2 anni fa lavoravo in pizzeria e non mi sarei mai immaginato tutto questo… è proprio vero a volte bisogna lasciare tutto e seguire il proprio sogno.❤️

E quale modo migliore se non portarlo direttamente sul palco durante le date a Roma, davanti a migliaia di persone accorse ad ascoltarlo?