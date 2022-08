Blanco si esibirà il 6 agosto 2022, a Cattolica (Rimini) con una nuova data del tour “Blu Celeste”. Il concerto si terrà all’Arena della Regina e, tra i pezzi presenti in scaletta, si potranno ascoltare tutti i grandi successi del cantante bresciano, inclusi “Brividi” (originariamente in coppia con Mahmood e trionfante a Sanremo 2022) e “Nostalgia”, l’ultimo singolo rilasciato poche settimane fa. A seguire potete trovare tutte le informazioni sul live a Cattolica, dai biglietti alla scaletta completa delle canzoni.

Blanco, Cattolica, 6 agosto 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Blanco all’Arena della Regina a Cattolica. Il live è sold out.

Blanco, Cattolica, 6 agosto 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Blanco a Cattolica, sabato 6 agosto 2022. Il pubblico potrà ascoltare i più grandi successi del cantante, da “Mi fai impazzire” passando per “Notti in bianco” e “Blu Celeste”, arrivando agli ultimi successi in ordine di tempo, “Brividi” (brano vincitore di Sanremo 2022) e “Nostalgia”. Il concerto inizierà alle 21.

Mezz’Ora di sole

Paraocchi

Figli di puttan*

Sai cosa c’è

Finché non mi seppelliscono

Pornografia (Bianco paradiso)

David

Ladro di fiori

Belladonna (Adieu)

Nostalgia

Notti in bianco (Acustico)

Blu celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi fai impazzire

Afrodite

La canzone nostra (Mace cover)

Brividi (Mahmood & Blanco cover)

Notti in bianco

Cattolica, Arena della Regina, Come arrivare

Ecco come arrivare all’Arena della Regina, a Cattolica (Rimini) per il concerto di Blanco in data 6 agosto 2022.

Se si arriva in treno, la stazione ferroviaria di Cattolica si trova sulla Linea Adriatica “Milano – Bari”. Sono facilmente reperibili autobus diretti a Piazza della Repubblica oppure via taxi.

In auto, invece, si arriva a destinazione attraverso l’autostrada A14 in direzione Ancona (uscita Cattolica) oppure percorrendo la via Flaminia e la Strada Statale 16 direzione Pesaro (uscita Cattolica).

Per quanto riguarda i parcheggi, è presente un grande parcheggio interrato di circa 300 posti che consente di raggiungere a piedi le zone più interessanti di Cattolica, proprio in zona Piazza della Repubblica 1.