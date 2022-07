Seconda e ultima data di Blanco a Catania, in calendario domenica 31 luglio 2022. Il cantautore bresciano si esibirà a Villa Bellini per un’altra tappa sold out del suo “Blu Celeste tour“. Il live rientra nella programmazione del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, nonché della nuova edizione della rassegna Sotto il Vulcano 2022, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. I concerti di Blanco, ad oggi, hanno venduto oltre 300.000 biglietti, portando le iniziali date annunciate ad essere raddoppiate. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sul concerto di questa sera a Catania, dai biglietti alla scaletta delle canzoni.

Blanco, Catania, 31 luglio 2022, Biglietti

Il concerto di Blanco è sold out. Nella data di domenica 31 luglio, a Catania, tutti i biglietti sono esauriti, come era avvenuto per la serata precedente.

Blanco, Catania, 31 luglio 2022, Orari, Apertura porte

Ecco gli orari per il live di Blanco a Catania, dall’apertura delle porte all’inizio del concerto (previsto per le 21).

Chiusura anticipata Villa Bellini: ore 15.00

Apertura botteghino: ore 16.30

Apertura porte: ore 16.30

Ingresso unico: Via Etnea­­

Inizio spettacolo: ore 21.00

Blanco, Catania, 31 luglio 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Blanco a Catania. Sono presenti tutti i brani inclusi nel suo primo disco, l’esordio con “Blu Celeste”, stesso nome anche del tour sold out. Tra i pezzi ricordiamo Mi fai impazzire (una delle hit della primavera/estate 2021), l’ultimo singolo “Nostalgia”, la ballad intensa “Blu Celeste” e “Notti in bianco”, primo estratto ufficiale di questo progetto discografica.

Il concerto inizierà alle 21.

Mezz’Ora di sole

Paraocchi

Figli di puttan*

Sai cosa c’è

Finché non mi seppelliscono

Pornografia (Bianco paradiso)

David

Ladro di fiori

Belladonna (Adieu)

Nostalgia

Notti in bianco (Acustico)

Blu celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi fai impazzire

Afrodite

La canzone nostra (Mace cover)

Brividi (Mahmood & Blanco cover)

Notti in bianco