Continua l’estate calda e ricca di successi per Blanco. Il giovane cantante bresciano è reduce dalle due date sold out di Roma, all’Ippodromo delle Capannelle. E sarà impegnato anche nelle prossime settimane con le date del suo “Blu Celeste tour“. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sulla prossima data a Catania, in programma sabato 30 luglio 2022, a Villa Bellini.

Blanco, il padre sul palco a Roma e la dedica su Instagram

Durante le due date a Roma, Blanco ha fatto salire sul palco anche suo padre, colui che l’ha sempre sostenuto, presentandolo alle migliaia di persone accorse alla Capitale per il suo show durante la rassegna “Rock in Roma”. E poco dopo ha condiviso il momento sui social, con una intensa e tenera dichiarazione rivolta al genitore:

Mi dovevo far perdonare tante cose da mio padre e oggi vederlo orgoglioso di me è la cosa più bella che ci sia. 64 mila persone in due giorni incredibile, magico, assurdo fino a 2 anni fa lavoravo in pizzeria e non mi sarei mai immaginato tutto questo… è proprio vero a volte bisogna lasciare tutto e seguire il proprio sogno.

Blanco, Catania, 30 luglio 2022, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Blanco a Catania, programmato per sabato 30 luglio 2022. Tutti i posti sono sold out. I prezzi si aggiravano dai 34.50 del posto unico ai 46 per il PIT.

Blanco, Catania, 30 luglio 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta delle canzoni che saranno eseguite e interpretate da Blanco durante la tappa a Catania del “Blu Celeste Tour”. L’inizio dello show è previsto per le 21.

Mezz’Ora di sole

Paraocchi

Figli di puttan*

Sai cosa c’è

Finché non mi seppelliscono

Pornografia (Bianco paradiso)

David

Ladro di fiori

Belladonna (Adieu)

Nostalgia

Notti in bianco (Acustico)

Blu celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi fai impazzire

Afrodite

La canzone nostra (Mace cover)

Brividi (Mahmood & Blanco cover)

Notti in bianco