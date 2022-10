Blake Shelton ha annunciato la decisione di abbandonare The Voice Usa al termina questa edizione. Il cantante è sempre stato coach nel talent show fin dal primo anno, accanto a Adam Levine, Christina Aguilera e CeeLo Green. Dopo gli addii della Aguilera e Di CeeLo Green, ad andarsene -rispetto alla formazione originaria- per ultimo è stato Adam Levine, dopo 16 edizioni. Blake Shelton, invece, è sempre rimasto, avendo diversi colleghi, negli anni, accanto a lui: Shakira, Usher, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Alicia Keys, Kelly Clarkson, Nick Jonas, Ariana Grande e gli attuali co-protagonisti John Legend, Camila Cabello e sua moglie Gwen Stefani.

È anche diventato il coach più vincente dello show, guidando otto degli ultimi 21 campioni di Voice alla vittoria e 15 concorrenti totali al numero 1 della classifica iTunes Top Songs. Ieri, poche ore prima dell’inizio delle Battles della stagione 22, Shelton si è rivolto ai social media per annunciare che lascerà The Voice dopo la stagione 23, che andrà in onda la prossima primavera. E lo ha fatto attraverso i social:

“Ho lottato con questo per un po’ e ho deciso che è tempo per me di allontanarmi da The Voice dopo la prossima stagione. Lo show ha cambiato la mia vita in ogni modo in meglio e per me sarà sempre come a casa. È stato un viaggio infernale in questi 12 anni di turni di sedia e voglio ringraziare tutti a The Voice della NBC, ogni produttore, autore, musicista, troupe e addetti alla ristorazione, siete i migliori. Ci vuole un sacco di duro lavoro, passione e bevande per adulti (Ah!) Per mettere in scena uno spettacolo dal vivo due volte a settimana. Ho stretto amicizie per tutta la vita con [l’ospite] Carson [Daly] e tutti i miei colleghi allenatori nel corso degli anni, inclusa mia moglie Gwen Stefani! Devo dare un grande grido ai cantanti, le “Voci”, che salgono su questo palco stagione dopo stagione e ci stupiscono con il loro talento e un ringraziamento speciale a coloro che mi hanno scelto come loro coach. Infine, mi rivolgo a tutti voi, i fan, che guardano e supportano questi artisti, noi coach e tutti coloro che a The Voice che stanno inseguendo i sogni. Non accadrebbe nulla senza di voi!”

Ad oggi, quello che si sa è che Blake Shelton ritroverà, nella 23a stagione, la prossima primavera, Kelly Clarkson, sostituta quest’anno dalla new entry Camila Cabello, e avrà come colleghi Chance the Rapper e Niall Horan. Ma siccome i tempi sono stretti, non mancano le prime indiscrezioni sull’edizione 24 del talent show. Secondo Radar Online, i produttori starebbero osservando personaggi pop più giovani come Justin Bieber, Lil Nas X, Billie Eilish, Olivia Rodrigo o The Weeknd.