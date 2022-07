Tutto pronto per l’imminente concerto dei Black Eyed Peas, questa sera, 28 luglio 2022, al Wave Summer Music (Villa Bellini), a Catania. Sarà un’occasione unica per i fan della band, poiché l’iconico gruppo musicale alternative della scena hip hop statunitense con 6 Grammy Awards vinti e 35 milioni di album venduti, sarà in Italia per un’unica data, prodotta e distribuita da Vivo Concerti. La band ha da poco rilasciato il brano “Don’t you worry”, in collaborazione con Shakira e David Guetta che, a una settimana dalla pubblicazione, ha registrato oltre 13 milioni di visualizzazioni su Youtube. Il loro ultimo disco, invece, Translation, vedeva i featuring di J Balvin, Ozuna, Maluma, Shakira, Nicky Jam e Tyga. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sui biglietti e sulla scaletta del concerto.

Chi sono i Black Eyed Peas?

Attualmente i Black Eyed Peas sono formati da apl.de.ap, will.i.am e Taboo. Nel corso della carriera ne hanno fatto parte anche Kim Hill, Fergie e la cantante J. Rey Soul.

Black Eyed Peas a Catania, 28 luglio 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti nella tappa a Catania di giovedì 28 luglio 2022. Si parte dai 46 euro della zona Silver GA Standing, passando ai 59.80 della Gold Second Pit Early fino ai 79.35 della Diamond Vip First Pit Early. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Black Eyed Peas a Catania, 28 luglio 2022, Scaletta concerto

Qui sotto la scaletta del concerto a Catania, in programma per stasera, 28 luglio 2022. Come anticipato, si tratta dell’unica data italiana del loro tour. Tra i brani eseguiti, ovviamente, non mancano i più grandi successi della band, da Let’s Get It Started a I Gotta Feeling e Pump It.

Let’s Get It Started

Boom Boom Pow

Ritmo (Bad Boys for Life)

MAMACITA

Pump It

Smells Like Funk / Love Tonight

MABUTI / Bebot

This is Love / #thatPOWER / Scream & Shout

Don’t Stop the Party

DON’T YOU WORRY

GIRL LIKE ME

The Time (Dirty Bit)

Where Is the Love?

Meet Me Halfway / Shut Up

I Gotta Feeling