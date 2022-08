Buone notizie per i fan di Bjork. La cantante ha svelato il titolo del suo prossimo disco, Fossora, e ha aggiunto che, ad anticipare il rilascio dell’album, sarà il singolo ‘Atopos‘. Ecco il post su Instagram con le parole dell’artista:

L’abito verde di piume indossato da Bjork è la cover scelta per Fossora. L’artista islandese ha recentemente annunciato che sarà questo il progetto che seguirà il suo album del 2017 Utopia. Il rilascio è previsto per l’autunno.

Bjork – sotto contratto con la One Little Independent Records- ha descritto la sua nuova copertina come “uno spiritello luminoso della foresta, i suoi polpastrelli che si fondono con i fantastici funghi sotto i suoi zoccoli”, in un recente articolo del Guardian che annunciava la notizia.

Secondo le anticipazioni dei mesi scorsi, due canzoni del prossimo album – Sorrowful Soil e Ancestress – sono tributi a sua madre, Hildur, morta nel 2018 all’età di 72 anni:

“Penso che io e mio fratello non fossimo pronti per… pensavamo che le fossero rimasti 10 anni… Quindi eravamo tipo “Dai” e convinciamola a combattere e… ed era come se avesse un’anima interiore, con un orologio dentro di lei, e fosse pronta ad andarsene”

Nell’album, Bjork collaborerà con Serpentwithfeet e Gabber Modus Operandi mentre saranno presenti anche dei contributi di suo figlio Sindri e della figlia Doa.

Björk condivide sua figlia con l’ex Matthew Barney, dal quale si è separata nel 2013, dopo 13 anni insieme. Nel disco Vulnicura, uscito nel 2015, ha fatto intendere ad una possibile e ipotetica fuga con un’altra donna.

In un’intervista con Pitchfork, pubblicata nel gennaio 2015, Björk ha detto che la sua rottura con Matthew è stata “la cosa più dolorosa” che avesse mai vissuto fino ad allora.