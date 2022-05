Bisous, Medy: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Bisous’, il nuovo singolo di Medy (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). Il brano, balzato in pochi giorni, in tendenza nella sezione musica di Youtube, mescola l’italiano ed il francese dando vita ad un interessante esperimento musicale.

Un brano fresco con cui il giovane artista sembra voler riconquistare la spensieratezza di quegli anni che non tornano più.

Cliccando sulla foto, in basso, potete vedere il video della canzone, girato durante la festa di fine Ramadan, organizzata con gli amici del quartiere.

Ecco il testo di ‘Bisous’:

Riproviamoci Timon (Riproviamoci Timon)

Ti chiamo nounous, nounous

Giravamo tutta la notte fino alle tre

Ma Jolie, Zwina, sa bene che ho poco da dargli

Ho sempre la survette

Giravamo tutta la notte fino alle tre

Ma Jolie, Zwina, sa bene

che ho poco da dargli

Ho sempre la survette

Voglio un bisous

Come faccio, sali su?

Ti chiamo nounous

Nounous, nou-

Voglio un bisous

Come faccio, sali su?

Ti chiamo nounous

Nounous, nou-

Cartier

Sei gelosa, antipatica

Piano piano cominci a piacermi

I messaggi alle quattro di notte

me li scrivi solo per avermi

Non importa, non pensare al fisico

La notte in autostrada ti scordo

Cade il mondo, però riproviamoci

Dammi un bacio così sono apposto

Snapchat, aggiungimi su Snapchat

Così parliam con calma,

dopo vieni da me (Voglio un bisous)

Oggi mi sei entrata in testa

Non so se quella giusta

Volevo un bisous

Voglio un bisous

Voglio un bisous

Come faccio, sali su?

Ti chiamo nounous

Nounous, nou-

Voglio un bisous

Come faccio, sali su?

Ti chiamo nounous

Nounous, nou-

Cartier

Hai ragione quando mi dai del bugiardo

Marocchina, bella, dopo fa la loca

Cominciano, poi non so dove finiamo

Il suo corpo, te lo giuro che è una bomba

Khoya, tutto bene, come va? Lo-loca, giuro, bézef

Khoya, tutto bene, come va? Lo-loca, giuro, bézef

Te lo giuro scappiamo, non so dove andiamo

Alle tue amiche forse non piaccio

Litighiamo sempre, sembriamo bambini

Voglio solo che rimani con me

Volevo il tuo numero, ora stiamo insieme

Volevo un tuo bisous, non è andata bene

Mi hai fatto del male, ma ora stiamo bene

Alla fine lo sai che volevo

Voglio un bisous

Come faccio, sali su?

Ti chiamo nounous

Nounous, nou-

Voglio un bisous

Come faccio, sali su?

Ti chiamo nounous

Nounous.