Billy Idol si racconta riguardo le sue passate lotte con la dipendenza da droghe e come è riuscito a diventare “California sober“.

Il rocker di “White Wedding” ha recentemente parlato con People della sua battaglia contro l’abuso di sostanze e di come un incidente mortale in moto nel 1990 lo ha finalmente convinto a smettere.

Billy Idol sulla sua tossicodipendenza

“Ho davvero iniziato a pensare, ‘Dovrei provare ad andare avanti e non essere più un tossicodipendente,’ e cose del genere,” ha ricordato Idol, 68 anni. “Ci è voluto molto tempo, ma gradualmente ho raggiunto una certa disciplina.”

“Non sono davvero lo stesso tipo di ragazzo che ero negli anni ’80,” ha continuato Idol. “Non sono la stessa persona dipendente dalla droga.”

“Non faccio più molto di niente. Sono riuscito a superarlo in qualche modo,” ha spiegato Idol. “Sono stato davvero fortunato a poterlo superare perché molte persone non possono.”

Detto questo, Idol ha spiegato che non è completamente sobrio nel senso stretto considerando che si concede “un bicchiere di vino ogni tanto.” Ma riesce a controllare il suo comportamento ed è lontano dall’uomo che si abbandonava agli eccessi e ai vizi.

“Suppongo [di essere] ‘California sober,'” ha detto Idol. “Mi dico solo che posso fare ciò che voglio, ma poi non lo faccio.”

“Se mi dico che non posso fare niente, voglio farlo. Quindi mi dico, ‘Puoi fare tutto ciò che ti piace.’ Ma in realtà non lo faccio,” ha aggiunto.

Cosa significa essere “California sober”

Il termine “California sober” è stato usato da numerosi celebrità che hanno affrontato la dipendenza da droghe, ma continuano a mettere in atto in alcuni comportamenti che non sarebbero strettamente considerati aderenti alla vita sobria.

Demi Lovato e le perplessità sui “California Sober”

Demi Lovato ha sollevato perplessità nel marzo 2021 quando ha rivelato nel suo documentario, “Demi Lovato: Dancing With the Devil“, che “aveva fumato erba e bevuto con moderazione” dopo il suo sovradosaggio di droga del 2018.

“Mi sono resa conto che non funziona per me dire che non farò mai più questo. So di aver finito con le cose che mi uccideranno, giusto?” ha detto nel docuserie. “Dirmi che non posso mai bere un drink o fumare marijuana, mi sembra di prepararmi al fallimento perché sono una persona che pensa in termini di tutto o niente. Mi è stato inculcato per tanti anni che un drink era equivalente a una pipa di crack.”

All’epoca, Ken Seeley, un interventista e professionista del trauma, ha detto a ET perché considerava lo stile di vita “California sober” di Lovato potenzialmente pericoloso da promuovere.

“[Non c’è] moderazione per le persone che soffrono di dipendenza… Non puoi semplicemente spegnerla,” ha detto a ET. “… Potrebbe uccidere milioni di persone facendo loro sapere che è OK usare con moderazione… Dire alle persone che possono essere sobrie e usare con moderazione è quasi criminale, perché garantisco che se diventa popolare, la gente morirà pensando di essere California sober quando non esiste un tale termine. Non c’è una cosa del genere.”

Lovato in seguito, nel dicembre successivo, ha dichiarato di non sostenere più il modo di pensare “California sober.”

“Non sostengo più i miei modi di essere ‘California sober,'” ha scritto Lovato in un post sulle sue storie di Instagram nel dicembre 2021. “Essere completamente sobrio è l’unico modo per essere.”