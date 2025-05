BigMama curiosità: in cosa è laureata la cantante

BigMama sta per laurearsi al Politecnico di Milano, dimostrando che talento e studio possono convivere senza farsi la guerra.

Marianna Mammone, conosciuta dal pubblico come BigMama, non è solo una delle voci più interessanti della scena musicale italiana degli ultimi anni. È anche una giovane donna che, senza mai rinunciare a sé stessa, ha deciso di portare avanti un percorso universitario tutt’altro che semplice.

E adesso, dopo anni di impegno e incastri tra concerti, studi e viaggi, è pronta a tagliare un traguardo importante: la laurea. Sì, proprio così. La rapper napoletana ha annunciato di aver sostenuto e superato l’ultimo esame al Politecnico di Milano, dove è iscritta dal 2018 al corso di Urbanistica.

In cosa si laurea BigMama

Una notizia che ha sorpreso molti, soprattutto perché la vita artistica di BigMama è tutt’altro che tranquilla. Da quando è esplosa sulla scena musicale, ha calcato i palchi più importanti, partecipato a festival, inciso album e collaborato con nomi noti. Eppure, in mezzo a tutto questo, ha trovato il tempo e la determinazione per continuare a studiare. Non è da tutti, anzi, è la conferma di quanto questa ragazza sappia cosa vuol dire lottare per ciò in cui crede. Infatti, non è raro che nei suoi testi parli di sacrifici, di fatica, di rivincite. La sua vita è sempre stata un equilibrio complicato tra sogni e realtà, e adesso questo equilibrio le sta restituendo una soddisfazione in più.

Il corso che ha scelto, Urbanistica, non è certo una passeggiata. È un percorso che unisce elementi di ingegneria e architettura, con un occhio attento alla pianificazione delle città, agli spazi pubblici, alla sostenibilità. Una disciplina che richiede metodo, logica, e una buona dose di visione. E pensare che proprio lei, abituata a scrivere testi potenti e personali, ha affrontato anni di esami tecnici, relazioni progettuali e laboratori. Senza ombra di dubbio, una sfida che non tutti avrebbero avuto il coraggio di accettare.

Però BigMama, ormai lo sappiamo, non è tipo da tirarsi indietro. Anzi, più la sfida è grande, più sembra trovarsi a suo agio. Lo ha dimostrato nella musica, dove ha portato messaggi forti con uno stile personale e mai scontato. Lo ha dimostrato nella vita, superando momenti complicati legati alla salute, all’accettazione del proprio corpo, alla pressione del giudizio pubblico. E adesso lo conferma anche con questo percorso accademico, portato avanti senza fare troppa pubblicità, ma con costanza e serietà.

In un’intervista recente, ha raccontato con entusiasmo di aver dato l’ultimo esame a gennaio. Un esame atteso, sudato, ma affrontato con la grinta di sempre. E ora manca solo la tesi per chiudere il cerchio. Una tesi che, conoscendola, probabilmente racconterà qualcosa di lei, del suo modo di vedere il mondo, di immaginare spazi più inclusivi, più liberi, più a misura d’uomo e di artista. Perché sì, anche un rapper può cambiare una città. Magari non con una matita, ma con una visione.

In fondo, la storia di BigMama è anche questo: la dimostrazione che i percorsi non devono essere per forza lineari, che si può essere tante cose insieme, senza dover scegliere per forza una sola etichetta. Si può essere musicista e studentessa, artista e futura urbanista, rapper e laureata. E forse, proprio in questa complessità, c’è la sua vera forza.