Cesare Cremonini sta per tornare. A due anni dal suo ultimo tour negli stadi, culminato nel grande evento all’Autodromo di Imola, e dallo strepitoso tour invernale nei palazzetti, che lo ha visto protagonista assoluto con show indimenticabili, il cantautore torna sulle scene musicali e lo fa con due importanti annunci: l’uscita del nuovo singolo “Ora che non ho più te” (disponibile da stasera a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali e da domani in radio) e il ritorno dal vivo nel 2025 con “CREMONINI LIVE25”, uno straordinario tour negli stadi di tutta Italia, il più grande della sua carriera, in cui porterà la sua musica per la prima volta anche allo Stadio Maradona di Napoli, allo stadio San Nicola di Bari e durante il quale tornerà in Sicilia dopo 7 anni di assenza.

Ecco, ad oggi le (prime?) date annunciate negli Stadi per il 2025.

8 giugno LIGNANO

15 giugno MILANO

19 giugno BOLOGNA

20 giugno BOLOGNA

24 giugno NAPOLI

28 giugno MESSINA

3 luglio BARI

8 luglio PADOVA

12 luglio TORINO

17 luglio ROMA

Biglietti per Cremonini Live25 (prevendite)

American Express è sponsor ufficiale del tour “CREMONINI LIVE25”. Solo per i Titolari di Carta American Express i biglietti saranno disponibili in anteprima esclusiva a partire dalle ore 10:00 di martedì 24 settembre fino alle ore 10.00 di giovedì 26 settembre su ticketmaster.it/americanexpress.

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 26 settembre, i biglietti saranno disponibili per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it/cremonini

La vendita generale si aprirà alle ore 11:00 di venerdì 27 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.