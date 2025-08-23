Biffy Clyro, un ritorno in acustico: il tour nei piccoli club anticipa “Futique”

A cominciare dal loro nome, che ha sempre suscitato grande curiosità, i Biffy Clyro da venti anni si dimostrano capaci di spiazzare completamente pubblico e critica con scelte artistiche estremamente coraggiose.

Ma che vuol dire Biffy Clyro?

Scozzesi originari dell’Ayrshire, Simon Neil e i due fratelli Ben e James Johnston, hanno iniziato a muovere i primi passi non ancora maggiorenni. Una band fortemente alternativa in una zona che ha sempre dato vita a grandissime band. Una di queste – i Big Country – scomparivano dalla circolazione dopo la morte del loro leader Stuart Adamson, tragicamente suicida nel 2001, proprio quando il gruppo iniziava a registrare il suo primo singolo.

Anche per questo Simon Neil decise che il nuovo gruppo avrebbe avuto le stesse iniziali della band che da giovanissimo aveva ammirato. E come nome opta un intraducibile e ai più incomprensibile Biffy Clyro. Un gioco di parole che deriva dalle cliffy byro, le penne omaggio del valore di pochi centesimi che vengono lasciate gratuitamente dalle banche ai propri clienti.

Biffy Clyro, estate da protagonisti

La band è entrata ormai nel suo 25esimo anno di attività e lo ha fatto da protagonista come headliner in numerosi festival britannici. Si parlava di un disco di inediti, a tre anni di distanza dal precedente The Myth of the Happily Ever After. Anche perché ogni tour li vede suonare e provare incessantemente musica inedita: anche durante i sound-check. Ma stavolta, ancora una volta, la band scozzese ha deciso di sorprendere i fan con un annuncio del tutto inatteso: “Abbiamo deciso di fare il giro largo” ha scherzato Simon Neil.

E dunque la band affronterà un tour acustico in piccoli club e nei negozi di dischi. Una scelta che riporta Simon Neil e i fratelli Johnston alle radici, al contatto diretto con un pubblico che ha sempre premiato la loro capacità di mescolare fragilità e potenza, energia e intimità.

Biffy Clyro, tour Acustico e nuovo album

Ma intanto la band ha anche ufficializzato l’uscita del loro album, dal titolo Futique, in uscita il 19 settembre. Un disco, il decimo del loro catalogo di inediti, attesissimo.

Si tratta di un concept che nasce da una riflessione sulla memoria e sul valore delle cose che oggi diamo per scontate e che domani potremmo rimpiangere. Un’idea perfetta per una band che ha fatto della nostalgia e della tensione verso il futuro due forze costanti della propria evoluzione artistica.

Il mini-tour acustico prenderà il via il 13 ottobre al Circuit di Kingston, per poi toccare Oxford, Bristol, Liverpool, Leeds, Dundee e concludersi il 22 ottobre a Glasgow, nella loro Scozia.

Tutte location raccolte, molte delle quali legate a negozi indipendenti come Rough Trade o Assai Records, che collaboreranno all’organizzazione. Un ritorno alle origini per una band abituata da anni a palchi enormi, ad arene europee e festival internazionali, ma capace di ridimensionarsi senza perdere intensità. Non si tratta del primo tour in acustico per i Biffy Clyro che in passato avevano già sperimentato le atmosfere raccolte e poco rumorose, prestandosi a un meraviglioso album Unplugged.

Esibizioni su richiesta dei fan

Questa parentesi acustica non cancella, anzi amplifica, la portata del tour principale che attende i Biffy Clyro. Non è stato ancora ufficializzato se e come la band deciderà di proseguire questa esperienza anche fuori dal Regno Unito. In attesa di un ritorno ad amplificatori e band allargata, anche in considerazione dell’enorme riscontro ottenuto dalla band al TRNSMT Festival e agli Eden Sessions, dove il gruppo ha proposto in anteprima alcuni brani del nuovo disco, compreso A Little Love, già in alta rotazione sulla BBC.

La band nel frattempo lascia la porta aperta alle richieste: “Aggiungeremo date sulla base della richiesta dei fan” ha detto Simon Neil, ben consapevole che la band, a costi ridottissimi e senza l’impegno di una grande produzione, può andare ovunque il pubblico voglia.

Il ritorno dei Biffy Clyro in Italia

Poi con l’anno nuovo ennesimo bagno di folla con un tour che partirà il 26 gennaio da Belfast e che toccherà grandi arene… Due mesi in giro per l’Europa e un’unica data italiana, l’11 febbraio all’Alcatraz di Milano.

Il loro ultimo show in Italia risale allo splendido concerto del 14 settembre 2022 al Carroponte di Sesto San Giovanni. Non tornavano da noi da quattro anni…–