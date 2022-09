I Biffy Clyro si esibiranno questa sera, 14 settembre 2022, al Carroponte a Sesto San Giovanni (Milano). Sono un gruppo rock scozzese formatosi a Kilmarnock e formato da da Simon Neil (chitarra, voce solista), James Johnston (basso, voce) e Ben Johnston (batteria, voce ). Nella loro carriera hanno pubblicato nove album in studio, sei dei quali (Puzzle, Only Revolutions, Opposites, Ellipsis, A Celebration of Endings e The Myth of the Happily Ever After) hanno raggiunto i primi cinque nella classifica degli album del Regno Unito, con il loro sesto album in studio, Opposites rivendicano il loro primo album numero 1 nel Regno Unito.

Tre album in studio (Opposites, Ellipsis e A Celebrate of Endings) hanno raggiunto il numero uno nella classifica degli album ufficiali del Regno Unito. Dopo i loro primi tre album, la band ha ampliato notevolmente il proprio seguito nel 2007 con l’uscita del loro quarto disco, Puzzle, creando canzoni più tradizionali con ritmi più semplici e prendendo le distanze dallo stile dissonante più insolito presente nei loro tre lavori precedenti.

Il loro ultimo album risale al 2021 e si intitola ‘The Myth of the Happily Ever After‘. Si è posizionato al quarto posto nella classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito.

A seguire tutte le informazioni sul concerto di Biffy Clyro al Carroponte a Sesto San Giovanni, mercoledì 14 settembre 2022.

Biffy Clyro, Carroponte, Sesto San Giovanni, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Biffy Clyro a Sesto San Giovanni, mercoledì 14 settembre 2022. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Biffy Clyro, Carroponte, Sesto San Giovanni, Scaletta concerto

Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni che i Biffy Clyro eseguiranno in concerto al Carroponte, questa sera, 14 settembre 2022:

DumDum

A Hunger in Your Haunt

Tiny Indoor Fireworks

The Pink Limit

Black Chandelier

That Golden Rule

Instant History

Mountains

Machines

Unknown Male 01

End Of

Wolves of Winter

Space

Slurpy Slurpy Sleep Sleep

Re-Arrange (Stripped Down)

Biblical

Living Is a Problem Because Everything Dies

Bubbles

The Captain

Different People

Cop Syrup

Many of Horror