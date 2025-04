Biennale Musica, i Leoni a Meredith Monk e Chuquimamani-Condori

Chi sono Meredith Monk e Chuquimamani-Condori, i vincitori della Biennale Musica 2025: tutto sui musicisti.

Sono stati eletti i vincitori della Biennale Musica 2025 che ha assegnato i premi a due musicisti diversi tra loro ma con un talento sopraffino. A decretare i Leoni è stato il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia. Il Leone d’Oro è stato assegnato alla compositrice newyorchese ottantenne Meredith Monk che fonde musica, teatro, danza e cinema mentre il leone d’argento è stato assegnato al trenenne boliviano Chuquimamani-Condori, che intreccia il folk con la club culture.

I premi saranno consegnati ai due musicisti nel corso del 69esimo Festival Internazionale di Musica Contemporanea che si terrà dall’11 al 25 ottobre 2025 durante il quale Meredith Monk sarà protagonista di una performance speciale al Teatro Malibran mentre Chuquimamani-Condori presenterà un progetto commissionato dal festival.

Chi sono Meredith Monk e Chuquimamani-Condori, vincitori della Biennale Musica 2025

La Biennale Musica 2025 ha deciso di premiare due artisti totalmente diversi non solo anagraficamente, ma anche per genere musicale. Meredith Monk, nata a New York nel 1942, si è avvicinata alla musica da giovanissima e, negli anni Sessanta, era già diventata una figura di spicco della musica newyorkese sviluppando una intensa tecnica vocale. Fondatrice di The House (1968) e del Meredith Monk & Vocal Ensemble (1978), è autrice di opere che fondono tutti i generi artistici come musica, danza, cinema e teatro.

Nel corso della sua carriera, Meredith Monk ha rivoluzionato la musica «con un approccio che ha ampliato le potenzialità della voce umana, trasformandola in un veicolo di esplorazione sonora senza precedenti – si legge nella motivazione ufficiale -. Il Leone d’oro alla carriera per la Musica è un riconoscimento al suo impatto straordinario e duraturo sul panorama musicale contemporaneo, alla sua visione artistica unica e al costante impegno nella ricerca sonora».

Chuquimamani-Condori, classe 1985, ha sperimentato e giocato con la musica lasciandosi influenzare dalla musica elettronica underground dalla composizione contemporanea e dall’arte sonora. La Biennale Musica ha deciso di assegnare il Leone D’Argento a Chuquimamani-Condori “per il contributo innovativo alla musica contemporanea, la sperimentazione artistica multidisciplinare e la partecipazione a un discorso culturale più ampio, che connette la musica a temi di identità e storia. La sua opera ridefinisce i confini della composizione elettronica, intrecciando le sonorità folk della tradizione indigena Aymara con le tecnologie digitali e la club culture. Radicata nella cosmologia Aymara e nella filosofia decoloniale, la sua musica si pone come un atto di resistenza alle convenzioni temporali lineari e alle strutture musicali occidentali”.