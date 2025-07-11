“Biagio Antonacci ricoverato in ospedale”. Interviene il cantante, il video e la smentita

Biagio Antonacci non è finito al pronto soccorso: la notizia è falsa e lo ha confermato lui stesso, indignato, tramite i suoi social.

Anche Biagio Antonacci, come ormai accade a tanti personaggi pubblici, è finito nel mirino di una fake news. E non una notizia qualunque, ma una di quelle che fanno saltare sulla sedia, che spaventano, che iniziano a girare con una velocità assurda.

“Biagio Antonacci al pronto soccorso per rischio soffocamento”, titolavano alcuni siti, lanciando l’allarme tra i suoi fan e creando un’ondata di preoccupazione sui social. Una notizia che, nel giro di poche ore, è diventata virale, condivisa e commentata da migliaia di persone. Il tutto, però, senza un briciolo di verità.

Biagio Antonacci vittima di Fake News

E’ stato lo stesso Biagio a intervenire con decisione, postando su Instagram un video molto chiaro in cui ha definito quella notizia semplicemente falsa. “Come vedete sto molto bene … le fake news? Tossiche per l’anima e fastidiose per tutti in un tempo dove la verità è determinante per tutto e tutti” il post su Intagram del cantante. Nessun pronto soccorso, nessun soffocamento, nessun episodio drammatico.

Stava bene, come ha voluto sottolineare con una certa amarezza, e si è detto dispiaciuto che ancora una volta si giochi così con le parole, con le emozioni della gente e con la tranquillità di chi gli vuole bene. Perché, inutile negarlo, quando una notizia del genere compare online, la prima reazione è quella di crederci, anche solo per un attimo. E in quel momento, la preoccupazione scatta in automatico.

Il problema delle fake news è proprio questo: si presentano con titoli forti, spesso costruiti ad arte per attirare clic, e puntano tutto sull’emotività. Il rischio è che, oltre a diffondere informazioni false, queste notizie creino panico, ansia, e in certi casi persino conseguenze concrete per chi ne è vittima. Nel caso di Antonacci, per fortuna, tutto si è risolto in fretta. Però non sempre va così. E il fatto che sia dovuto intervenire in prima persona per smentire qualcosa che non è mai accaduto la dice lunga su quanto la situazione sia fuori controllo.

Senza ombra di dubbio, la responsabilità maggiore ricade su chi pubblica queste notizie. Ma c’è anche un discorso più ampio da fare: siamo diventati così abituati alla velocità del web, che spesso non ci fermiamo neppure a verificare la fonte, a leggere fino in fondo, a capire se ha senso quello che stiamo condividendo. E così le bufale trovano terreno fertile, si moltiplicano e diventano virali prima ancora che qualcuno possa fermarle.

Per personaggi come Biagio Antonacci, il danno non è solo d’immagine, ma umano. Perché vedere circolare una notizia falsa sulla propria salute, leggere messaggi di fan preoccupati, dover rassicurare amici e familiari senza alcun motivo reale… non è mai piacevole. La verità, alla fine, è che dietro ogni titolo acchiappaclick c’è una persona vera, con una vita vera. E questo non bisognerebbe mai dimenticarlo.