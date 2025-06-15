Biagio Antonacci, la casa da sogno del cantante: dove vive

Artista eclettico, versatile e sempre alla ricerca d’ispirazione, Biagio Antonacci cavalca l’onda del successo da diversi anni. E’ tra i cantautori più apprezzati della musica italiana, nel corso della sua carriera ha dato vita a diverse hit che lo hanno portato a conquistare i primi posti delle classifiche: alcuni suoi brani sono considerati dei veri evergreen. Inoltre i suoi live sono sempre sold out e questo conferma quanto il pubblico gli vuole bene. Antonacci non ama parlare della sua vita privata e anche se è presente sui social difficilmente racconta qualcosa del suo quotidiano, da questo punto di vista preferisce mantenere un basso profilo.

Prima di affermarsi nella musica ha lavorato come geometra e nel tempo libero suonava nei locali. Poi, dopo una gavetta non indifferente è riuscito ad avere l’attenzione degli addetti ai lavori, ma soprattutto della gente. Oggi ha un vasto seguito di fan che apprezza la sua musica, ma anche il suo essere una persona semplice e composta, mai sopra le righe. In passato è stato sposato con Marianna Morandi, e ha avuto due figli Paolo e Giovanni, oggi adulti. Il primo lavora nel mondo della musica: è un autore quotato e stimato.

Nel 2021 dall’unione con Paola Cardinale è nato Carlo: un bambino che Biagio ha accolto a 60 anni. Il cantante e la sua famiglia vivono in una bellissima casa che si trova in una location da sogno: un posto dove il cantante si rifugia e si dedica alla sua musica, oltre che ai suoi cari. Oltre all’appartamento di Bologna, che Biagio Antonacci considera un punto d’appoggio quando si trova in città per motivi di lavoro e non solo, il cantante ha una villa da sogno a l’Isola dell’Elba.

Biagio Antonacci, la villa a l’Isola d’Elba è bellissima

La villa di Biagio Antonacci a l’Isola d’Elba è davvero bellissima. E’ un immobile prestigioso, spazioso e arredato in modo semplice dove prevalgono i colori chiari. Un posto dove il cantante si rifugia per trovare l’ispirazione e dove a quanto pare sono nate le sue canzoni più belle. Del resto ha un affaccio sul mare meraviglioso, un panorama mozzafiato che non può non invitare alla nascita di brani che sono destinati al successo.

L’immobile ha diverse stanze e l’arredo è privo di fronzoli. Ad incantare tuttavia è lo spazio esterno e il bellissimo patio dove rilassarsi soprattutto durante le sere d’estate. Sul profilo social del cantante è possibile ammirare diversi scatti della location, tutte foto che mettono in risalto la bellezza della casa. Un posto che Antonacci ama particolarmente, e dove si rifugia anche in periodi dell’anno diversi dall’Estate quando l’isola non è eccessivamente affollata e e il tempo sembra rallentare.

Il legame speciale tra Biagio Antonacci e l’Isola d’Elba

E’ evidente che tra Biagio Antonacci e l’Isola d’Elba c’è un legame speciale. Il cantante ama vivere in un contesto dove la natura emerge e dove l’emozioni assumono un’autenticità ricercata, anche per questo non predilige stare sotto i riflettori e tutte quelle dinamiche legata al mondo dello spettacolo. Non a caso successi come Iris, Pazzo di lei o Non vivo più senza te sono proprio il frutto di un’analisi attenta del proprio vissuto emotivo, di un fermarsi per comprendere quanto accade intorno a noi.

La villa a l’Isola d’Elba è per l’artista un posto davvero magico, immerso nella natura e lontano dal mondo contemporaneo che va sempre troppo di fretta. E’ un luogo dove ritrovarsi, immergersi nei propri pensieri e godersi, tra il rumore del mare e il verde di boschi, ogni emozione spontanea che per lui è fonte d’ispirazione.