Biagio Antonacci si esibirà questa sera, 11 novembre 2022, al Palasele di Eboli con una nuova data del suo tour. Sarà l’occasione per ascoltare i più grandi successi del cantautore, da Convivendo passando a Non ci facciamo compagnia (senza dimenticare Tra te e il mare, incisa da Laura Pausini ma scritta da Antonacci proprio per lei). A seguire tutte le informazioni sui biglietti disponibili e sulla scaletta del concerto.

Biagio Antonacci, Eboli, 11 novembre 2022, Biglietti

Il concerto di Biagio Antonacci al Palasele di Ebole è sold out. Non ci sono più biglietti disponibili.

Biagio Antonacci, Eboli, 11 novembre 2022, Scaletta concerto

Convivendo

Se fosse per sempre

Mio padre è un re

Quanto tempo e ancora

Il cielo ha una porta sola

Lascia stare

Non so a chi credere

Il mucchio

Angela

Non è mai stato subito

Ti dedico tutto

Non ci facciamo compagnia

Ti penso raramente

Seria

Buongiorno bell’anima

Dolore e forza

Vivimi

Se è vero che ci sei

Le cose che hai amato di più

Ti ricordi perché

Tu sei bella

Tra te e il mare

Mi fai stare bene

Mio fratello

Per farti felice

Pazzo di lei

Sognami

Non vivo più senza te

Liberatemi

Iris

Telenovela

Se io se lei

Palasele, Eboli, Come arrivare con i mezzi e in auto

Ecco come arrivare al Palasele di Eboli per il concerto dei Biagio Antonacci:

Dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria si deve prendere l’uscita Eboli (SA). Procedere per pochi metri e girare a sinistra dopo il distributore. Seguire la strada che dopo un paio di centinaia di metri svolta a sinistra. Subito dopo il cavalcavia continuare girando a destra.

Il Palasele ha un ampio parcheggio a disposizione del pubblico.

Ecco le prossime date dei concerti di Biagio Antonacci:

17 novembre 2022 – BARI Pala Florio

14 dicembre 2022 – TORINO Pala Alpitour

17 dicembre 2022 – FIRENZE Nelson Mandela Forum

19 dicembre 2022 – ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

20 dicembre 2022 – ASSAGO (MI) Mediolanum Forum