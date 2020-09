Zayn Malik è tornato sulla scena musicale con “Better“, il primo singolo tratto dal suo terzo album in studio. I fan hanno ipotizzato che la canzone suggerisse all’amata, Gigi Hadid, di dargli una seconda possibilità e trovare un modo per tornare all’amore. L’uscita segna il primo pezzo dai tempi del suo secondo album, risalente al 2018, Icarus Falls.

Il ritornello di “Better” interpola “You Light Up My Life” di Kasey Cisyk, che è più ampiamente riconosciuto dalla cover del 1977 di Debby Boone.

La canzone è stata inizialmente rintracciata attraverso un repertorio di canzoni il 23 settembre 2020 dai fan. Poche ore dopo, Zayn ha annunciato la canzone con anticipazioni video sui social media, insieme a un collegamento alla sua anteprima video, confermando l’esistenza del brano.

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale, a seguire testo e traduzione della canzone.

Zayn Malik, Better, Lyrics

[Verse 1]

Hope I only leave good vibes on your living room floor

It hurts so bad that I didn’t when you asked for more

Your dad probably loves me more than he ever did now

‘Cause I finally got out

Yeah, we finally knocked down

[Pre-Chorus]

‘Cause sometimes it’s better that way

Gotta let it go so your heart don’t break

‘Cause I love you

Yeah, baby, I love you

Just this one time, hear what I’m tryna say

Know you might not feel quite the same way

But I love you

I tell you, I love you

[Chorus]

Why? Why wait to fight?

Give it a try

Or I’ll say goodbye while it’s right

Can we save tears in your eyes?

I’m making you cry

Why wait to hate, can we save love?

[Verse 2]

I fell in, I’m falling, I’m for you

I can’t let you fall through the floor too

It’s a gamble to take any more of you

(It’s a gamble to take-take more you)

Still in my mind sometimes, I must admit it

Like it’s a crime on trial, I got acquitted

Me and you wasn’t meant, we wasn’t fitted

Like it’s a glove, I hated to admit it

[Pre-Chorus]

‘Cause obviously, we go back

So why would we ruin that?

In too deep, we’re rearranged

Now you wanna ask for names

We can’t let this fruit go bad

Sayin’ things we can’t take back

In too deep, we’re rearranged

Say you feel the same

[Chorus]

Why? Why wait to fight?

Give it a try

Or I’ll say goodbye while it’s right

Can we save tears in your eyes?

I’m watching you cry

Why wait to hate, can we save love?

Zayn Malik, Better, Traduzione

Spero solo di lasciare buone vibrazioni sul pavimento del tuo soggiorno

Fa così male che non l’abbia fatto quando hai chiesto di più

Tuo padre probabilmente mi ama più di quanto abbia mai fatto fino ad ora

Perché finalmente me ne sono andato

Sì, finalmente abbiamo chiuso



Perché a volte è meglio così

Devi lasciarlo andare così il tuo cuore non si spezza

‘Perché ti amo

Sì, piccola, ti amo

Solo questa volta, ascolta quello che sto cercando di dire

Sappi che potresti non sentirti proprio allo stesso modo

Ma ti amo

Ti dico, ti amo



Perché? Perché aspettare per combattere?

Provaci

O ti dirò addio finché è giusto

Possiamo evitare le lacrime ai tuoi occhi?

Ti sto facendo piangere

Perché aspettare per odiare, possiamo salvare l’amore?



Sono caduto, sto cadendo, sono per te

Non posso lasciar cadere a terra anche te

È una scommessa prendere di più di te

(È una scommessa prendere più te)

A volte ancora nella mia mente, devo ammetterlo

Come se fosse un crimine sotto processo, sono stato assolto

Io e te non eravamo destinati, non eravamo adatti

Come se fosse un guanto, odiavo ammetterlo

Perché ovviamente torniamo indietro

Allora perché dovremmo rovinarlo?

Troppo in profondità, siamo riorganizzati

Ora vuoi chiedere i nomi

Non possiamo lasciare che questo frutto vada a male

Dicendo cose che non possiamo riprenderci

Troppo in profondità, siamo riorganizzati

Dì che provi lo stesso

Perché? Perché aspettare per combattere?

Provaci

O ti dirò addio finché è giusto

Possiamo salvare le lacrime ai tuoi occhi?

Ti sto guardando piangere

Perché aspettare per odiare, possiamo salvare l’amore?