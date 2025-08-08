Benji ha scritto una lettera che nessuno si aspettava. E ora diventa papà

Benji, del duo pop Benji&Fede, dopo il successo e un periodo trascorso negli Stati Uniti con l’ex compagna Bella Thorne, è tornato in Italia e ha ripreso in mano la sua vita. Ha vissuto una fase non facile, ma è riuscito a rialzarsi grazie all’aiuto delle persone che gli hanno manifestato affetto e sostegno, Insieme all’amico Federico è tornato sul palco e hanno ricomposto il duo, per la gioia dei tanti fans. Ora sta per diventare papà, un evento che cambierà la sua vita e che lo ha messo davanti alle cose che realmente contano.

Legato a Greta Cuoghi, una ragazza fuori dal circuito del mondo dello spettacolo, che ha sposato nel 2023, Benji sta vivendo un momento positivo sia dal punto di vista professionale, che privato e si è lasciato alle spalle tutte le negatività vissute. Molto attivo sui social il giovane artista non manca d’interagire con i fan a cui sa di dover molto. Sono loro che lo hanno sostenuto e anche incoraggiato a tornare ad esibirsi e riformare l’amato duo.

Nei giorni scorsi ha pubblicato un post che ha suscitato una serie di reazione social. Una sorta di lettera, dal tono informale, che nessuno si aspettava e che ha commosso soprattutto i followers che gli hanno mostrato il loro sostegno e solidarietà. La missiva è una sorta d’addio ad una compagna che gli è stata a fianco negli ultimi anni e ha condizionato il suo vissuto, una compagna virtuale ma decisamente incisiva: “Ti ho sentita sbattere la porta uscendo, hai lasciato in disordine e te ne sei andata senza salutare. Come una str*nza qualsiasi. Davvero, dopo tutti questi anni insieme?” Così ha esordito il 32enne rivolgendosi alla depressione, patologia di cui ha recentemente sofferto.

Benji: “Per me no. Tu esisti. Sei vera. Hai odore, peso, voce”

Il cantante modenese ha poi sottolineato che per lui la depressione non è qualcosa di vago o astratto, ma esiste concretamente: “Per me no. Tu esisti. Sei vera. Hai odore, peso, voce. A volte sei stata persino simpatica. Ma solo per mezz’ora, quando mi evitavi di andare a quelle feste noiose. Hai una brutta reputazione, ma la verità è che fai solo il tuo lavoro: chiudere tutto a chiave, spegnere le luci, e aspettare che passi la guerra.”

Benjii ha poi concluso: “Ora però mi è tornata la voglia di combattere. Anche a costo di prendermi un’altra rotta di botte e spaccarmi i denti. Non ho sette vite come i gatti, ma un paio di palle belle grosse, quelle si. Quindi rilassati. Fatti un viaggetto, e vai dove non c’è nessuno. Fatti una bella nuotata tra gli iceberg, se ti serve. Ma lascia stare i pinguini. E non chiamarmi per un po’. Dai, è ora di salutarsi. Ci rivedremo, sicuro. Ma non oggi. E nemmeno domani. Ciao depre”.

Benjamin Mascolo, la storia difficile con Bella Thorne

Benji è stato legato per un lungo periodo con Bella Thorne, nota artista statunitense. Per lei ha fatto delle scelte impegnative e ha rinunciato anche alla sua carriera con Federico. La relazione però non si è rivelata positiva, e presto il cantante si è ritrovato in una storia tossica e difficile da gestire. Bella Thorne non ha mai nascosto la sua bisessualità e pretendeva di avere storie anche con altre donne. In quel contesto Benji si è ritrovato a frequentare compagnie non sane e ha cominciato a fare uso di droghe:

“Ho iniziato a fare uso di anfetamine e metanfetamine. L’ultimo anno è stato il più tosto: ogni giorno facevo uso di anfetamine. Due o tre volte a settimana prendevo funghi psichedelici. Ho iniziato con l’ecstasy. Questa cosa si è evoluta velocemente. Sono arrivato a farmi 6 o 7 pasticche di ecstasy in un giorno e non dormire per una settimana, delirando completamente”, ha raccontato l’artista nel podcast One more time.