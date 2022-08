Appuntamento il 2 agosto 2022 a Palmanova (Udine) in Piazza Grande con il concerto di Ben Harper and The Innocent Criminals. Ecco tutte le informazioni sul live, dalla disponibilità dei biglietti in vendita alla scaletta delle canzoni eseguite dal cantante insieme alla sua band.

Ben Harper and The Innocent Criminals, Biglietti

Sono disponibili solo una tipologia di biglietti per Ben Harper and The Innocent Criminals a Palmanova (Udine) il 2 luglio 2022. Se la Platea A è esaurita rimangono ancora posti disponibili per la Platea B al prezzo di 48.30 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Ben Harper and The Innocent Criminals, Scaletta concerto

Below Sea Level

Jah Work

Burn One Down

We Need To Talk About It

Burn To Shine

Steal My Kisses

Need To Know Basis

Faded / The Ocean

Lebanon

Inland Empire

Walk Away

Don’t Give Up On Me Now

Diamonds On The Inside

How Dark Is Gone

Finding Our Way

The Will To Live

Amen Omen

When She Believes

Need To Know Basis

It Ain’t No Use

Fly One Time

With My Own Two Hands

I Shall Not Walk Alone

Waiting On An Angel

Ben Harper and The Innocent Criminals, Chi sono

Ecco chi sono Ben Harper and The Innocent Criminals. Oltre al cantante, i componenti sono:

Leon Mobley: percussionista dei BHIC. Alla soli sette anni, Leon ha studiato sotto la guida di Babatunde Olatunji, maestro batterista nigeriano di fama mondiale. All’età di dieci anni, Leon era un membro del cast del programma televisivo PBS vincitore di un Emmy Award. programma intitolato ZOOM. Ha avuto l’opportunità di esibirsi anche con Duke Ellington e per Coretta Scott King a questa età. Si è esibito anche con Dancing in the Street di Boston per molti anni crescendo a Boston.

Leon ha continuato a studiare musica e educazione all’UMass Boston prima di trasferirsi in California, dove ha fondato la sua compagnia di danza Djembe West African Drummers and Dancers. Ha anche fondato il suo gruppo musicale Leon Mobley and Da Lion che ha prodotto sei album e ha avuto innumerevoli esibizioni negli Stati Uniti.

Durante la sua carriera, ha registrato e suonato con molti artisti importanti, tra cui Michael Jackson, Quincy Jones, Mick Jagger, Madonna, Damian e Stephen Marley, i Temptations, Dave Matthews, Joss Stone e Stevie Wonder solo per citarne alcuni.

Oliver Charles: Nella sua carriera ha collaborato, è stato in tour e ha registrato con Gogol Bordello, Lonnie Jordan (War), Rakim, De La Soul, Talib Kwali, Mos Def, Common, Ghostface Killah, L.P. (Singer), Michael Franti and Spearhead, Daniel Lanois, Family Man Barrett, Mariachi El Bronx, Piers Faccini, Rhythm Roots All-Stars, daKAH Hip Hop Orchestra, Project 1836, Bingewood, After Hours, Ocean 11, Cree Summer, The Soul of John Black, Weapon of Choice, Action Figure Party, Groovin High

Faceva parte della band anche Juan Nelson, scomparso il 9 giugno 2021. Suonava il basso e sul sito ufficiale di Ben Harper possiamo leggere: