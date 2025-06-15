“Bella Madonnina” è nata da un’alba in solitudine: la confessione di Tananai

Tananai ha parlato del suo ultimo singolo, “Bella Madoninna”, che richiama il simbolo della sua Milano: com’è nata la canzone.

Uno dei più brillanti della sua generazione che si è presentato dapprima al grande pubblico sul palco più importante della musica italiana, quello del Teatro Ariston, per poi piano piano maturare alla ricerca di un proprio personalissimo stile. E Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, sembra esserci riuscito.

In appena 12 mesi è passato dall’ultimo posso del Festival di Sanremo 2022 con Sesso occasionale, al quinto posto – e gli applausi di pubblico e critica – nel 2023 con la ballata Tango. In mezzo tanti successi, come La dolce vita – con Fedez e Mara Sattei – o il brano Abissale.

“Bella Madonnina”, il racconto di Tananai

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Fanpage, Tananai ha racconto la genesi del suo ultimo brano, denominato “Bella Madonnina”, un richiamo – chiaro – alla Madonnina sulla ima del Duomo di Milano, cantata da Giovanni D’Anzi. Il cantante ha rivelato: “Bella Madonnina nasce dal ricordo di una serata che feci da ragazzino in cui praticamente mi ritrovai solo, avevo perso tutti i miei amici (sì, siamo tutti molto particolari, quindi ci rendiamo conto a fine serata che non siamo più insieme), non avevo i soldi per il taxi e così, alle sei di mattina, mentre aspettavo la metro, ricordo di aver cominciato a parlare con quella Madonnina. Giuro, non ero alterato, semplicemente ero da solo”.

E ancora: “Questa canzone non l’ho scritta ultimamente, ce l’ho già da un pochino di tempo. Questa estate volevo divertirmi facendo uscire Bella Madonnina anche perché d’estate è molto importante, al di là della canzone in sé, ma visto che ci sono ci sono i tour, sei sempre in giro o altro, portare qualcosa di frizzante, di divertente, proprio per potersi godere l’estate, che alla fine è bella per quello, perché stacchi un po’”.

Il 18 ottobre del 2024 è uscito il quarto album di Tananai, CalmoCobra, anticipato dalla pubblicazione di alcuni singoli balzati immediatamente ai vertici delle classifiche musicali, come Ragni, Veleno e Storie Brevi. Anche Bella Madonnina fa parte dello stesso album e il cantante scalda i motori per un lungo tour estivo.

Sono tante le date previste: