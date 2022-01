Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il karaoke conferma il ritorno di fiamma? (video)

Galeotto fu il compleanno di Patrizia Griffini, l’indimenticabile Pettineuse di molte edizioni fa del ‘Grande Fratello’. Un video, pubblicato dal sito Whoopsee, mostra, la (ritrovata?!) coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino impegnati al karaoke in un duetto speciale sulle note di ‘Tu vuo’ fa l’americano’ di Renato Carosone.

Ecco parte della descrizione che accompagna il filmato:

Tu vuo’ fa’ l’americano”, canta la coppia che, chissà, coppia potrebbe essere tornata per davvero dopo la separazione della showgirl argentina dal padre della piccola Luna Marí, Antonino Spinalbese. Che sia amore o una semplice amicizia, sono molti i fan che per lungo tempo hanno sperato di rivederli insieme e che, forse, vorrebbero che quell’amore abbia davvero fatto “un giro immenso” per poi riscoppiare nel cuore dei due.

La showgirl argentina, negli ultimi giorni, ha rivelato, scherzando con il figlio Santiago di essere tornata single. Che i rapporti civili per amore del primogenito abbiano riavvicinato nuovamente i due ex coniugi? Il conduttore e l’ex moglie, nelle ultime settimane, sono state avvistati all’aeroporto di Milano. La padrona di casa di ‘Tu si que vales’ è tornata in Italia dopo un viaggio in Uruguay. I paparazzi, poi, hanno immortalato la coppia sotto casa dell’ex ballerino di ‘Amici’ affiatati e complici come un tempo. Sarà definitivo ritorno di fiamma?