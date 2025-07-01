“Beautiful”, anticipazioni: scontro epocale tra Thorne e Ridge

Settimana intensa per i fan di Beautiful, la storica soap opera americana in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Le puntate fino al 6 luglio raccontano momenti carichi di tensione ed emozioni e la famiglia Forrester si stringerà sempre più intorno a Eric, le cui condizioni di salute sono sempre più critiche.

Tra drammi familiari e decisioni mediche difficili, la soap continua a tenere con il fiato sospeso milioni di telespettatori. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo nelle prossime puntate.

Anticipazioni Beautiful: la vita di Eric appesa a un filo

L’atmosfera è tesa fin dalle prime scene di mercoledì 2 luglio. Thorne accusa Ridge di aver infranto le volontò dei padre, scegliendo per lui l’operazione che Eric aveva chiaramente rifiutato. Ridge però si difende sottolineando quanto fosse difficile lasciare andare il padre senza tentare l’impossibile.

In tanto Finn e Bridget affrontano uno degli interventi più complessi della loro carriera, supportati da una equipe medica d’eccellenza. Nonostante una pericolosa emorragia, l’intervento sembra essere riuscito. R.J, provato, cerca conforto da Luna che si ferma al suo fianco.

La puntata di giovedì 3 luglio vede come protagonista Luna. Mentre fuori dalla sala operatoria si respira un’aria colma d’angoscia, quest’ultima regalerà a R.J. una fotografia che lo ritrae insieme al nonno durante la preparazione della collezione couture.

Il momento, carico di nostalgia, si trasforma in qualcosa di più profondo. Luna confessa iinfatti a R.J. di amarlo. Un sentimento che con sorpresa viene ricambiato; una parentesi dolce in una situazione a dir poco triste.

Venerdì 4 luglio Bridget e Finn informano i familiari: Eric ha superato l’intervento ma le sue condizioni sono gravi. Oltre all’emorragia ha subito un arresto cardiaco. Anche se è stato stabilizzato, non ha ripreso conoscenza ed è collegato a un respiratore.

La speranza ora è appesa a un filo. In un momento di sospensione tra realtà e inconscio, Eric riceve una visita in sogno da parte di una persona del suo passato il che suggerisce che la sua battaglia personale si gioca anche sul piano emotivo.

Cosa accadrà nel weekend

Il senso di colpa attanaglia Ridge nelle puntata di sabato 5 luglio. Forte della procura medica, è stato lui ad autorizzare l’operazione spinto dalle pressioni emotive di Donna, Steffy e Brooke. Eppure il peso della responsabilità lo schiaccia, soprattutto perché Eric aveva preso la decisione di non essere mantenuto in vita con l’aiuto delle macchine. Il conflitto interiore di Ridge è uno dei nodi più intensi delle puntate di questa settimana.

La puntata di domenica 6 luglio si apre con una flebile speraza. Eric mostra segni di vita, spingendo Finn a iniziare una terapia sperimentale che potrebbe fornire la speranza di salvezza. Nessuno però in ospedale vuole illudersi. I Forrester sono divisi tra chi vuole credere in un miracolo e chi teme un epilogo tragico. L’incertezza regna (ancora) sovrana.