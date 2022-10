Beatrice Maria Visconti, in arte Beatrice Quinta, è una giovane cantautrice siciliana, nata a Palermo nel 1999 e scelta da Dargen D’Amico per X Factor 2022, in partenza con i live show da giovedì 27 ottobre 2022.

Come riportato dal sito Sky, la cantante ha iniziato a scrivere racconti da piccola, iniziando il suo percorso artistico e trasformando quello che scrive in musica, con uno stile pop ironico e seducente. Scrive e interpreta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti e scrive top line per diversi dj in tutta Europa.

Ecco il suo percorso a X Factor 2022. Si fa conoscere alle Audizioni con il suo inedito “Se$$o”, passando alla fase di Bootcamp senza però aver ottenuto l’approvazione di Rkomi. Fin da subito è proprio Dargen D’Amico a puntare su di lei, facendo il primo switch della sua carriera come giudice di XF per averla nel suo Roster. In questa fase, Beatrice canta una cover di “Nell’aria” di Marcella Bella, riscuotendo un ottimo successo tra il pubblico e confermando le altissime aspettative di Dargen. Il giudice, dopo averla ascoltata ben due volte alle Last Call, con una cover de “Il cielo” di Renato Zero e a cappella, decide di prenderla sotto la sua ala per volare ai Live Show.

Questo l’account Instagram ufficiale di Beatrice Quinta, concorrente di X Factor 2022, scelta da Dargen D’Amico per il suo roster nel programma.

I live show di X Factor 2022 inizieranno giovedì 27 ottobre in prima serata su Sky e in streaming su Now. Alla conduzione Francesca Michielin, dopo dieci anni dalla sua vittoria nel talent show. I giudici vedono il ritorno di Fedez e tre nuovi ingressi dietro al bancone, Rkomi, Ambra e Dargen D’Amico.