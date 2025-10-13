Baz Luhrmann riporta Elvis al cinema: ‘EPiC – Elvis Presley in Concert’ nel 2026

Dai 68 scatoloni di pellicole ritrovate durante Elvis (2022) nasce EPiC: Elvis Presley in Concert, film‑concerto che monta materiali inediti dalle residency di Las Vegas e outtakes da That’s the Way It Is e Elvis on Tour. Dopo i festival di Toronto e Zurigo, uscita globale nei cinema nel 2026.

Si può quasi definire un segno del destino, e non solo un colpo di fortuna. Mentre preparava Elvis (2022), il regista Baz Luhrmann e il montatore Jonathan Redmond si imbattono in un patrimonio inesplorato: decine di filmati inediti delle stagioni live di Elvis Presley tra fine ’60 e ’70, l’ultimo dei quali registrato poco prima della sua morte. Oltre ad alcuni video inediti e due documenti storici.

Elvis Presley, le immagini ritrovate

Un vero e proprio tesoro che consente al regista di preparare ancora meglio la ricostruzione del suo film sui Elvis pubblicato tre anni fa, ma soprattutto gli offre a un’altra idea: ricostruire un concerto cinematografico che consenta a Elvis di “girare il mondo” in modo postumo, cosa che avrebbe voluto fare e che non gli è mai stata consentita in vita a causa dei controversi rapporti con il suo agente personale, il colonnello Tom Parker, così bene ricostruito nella pellicola dove il suo ruolo viene interpretato dal premio Oscar Tom Hanks.

“Non si tratta – dice Luhrmann – di un semplice documentario e non è nemmeno un live “puro”: EPiC promette un’esperienza che porta lo spettatore dentro la potenza fisica del performer che diversamente non avremmo mai potuto ammirare”.

Cosa vedremo di Elvis Presley in EPiC

Il montaggio attraversa la lunga Las Vegas Residency del rocker e le poche date dei suoi tour dell’epoca, valorizzando riprese restaurate e angolazioni rare su voce, orchestra e band. L’obiettivo dichiarato è restituire al pubblico la presenza e l’essenza stessa di Elvis: il sudore, la regia del gesto, l“energia di quel TCB” (Taking Care of Business) che Elvis pretendeva da ogni show e da stesso facendo di ogni replica un vero e proprio rito.

Dopo i passaggi ai festival di Toronto (6 settembre) e Zurigo, i diritti sono in mano a Neon e Universal, e l’uscita in sala è prevista per l’anno prossimo in modo capillare “dalle piccole città agli schermi più grandi” dice ancora il regista, autore oltre che di Elvis anche dello splendido remake de Il Grande Gatsby, interpretato da Leonardo DiCaprio.

Un documento fondamentale

Dopo il successo pop di Elvis (otto candidature agli Oscar con Austin Butler protagonista), Baz Luhrmann torna sul materiale d’archivio per spostare l’asse dal biopic alla performance.

Per i fan storici, EPiC promette nuovo sguardo su anni già documentati; per i nuovi spettatori, un battesimo nella grandezza live del Re, oltre ai soliti cliché. L’operazione si inserisce nell’onda lunga dei concert film al cinema che tanto successo hanno avuto da Bohemian Rhapsody in poi, considerando anche Rocket Man (Elton John) e The Dirt (Motley Crue).